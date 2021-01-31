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空白哲學之思

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜林育瑋 圖片｜良悅建築】

Case 1 空白哲學之思Shortlist

如同日本著名設計師原研哉留白概念，褪去市聲間的五光十色，暫緩淹沒五感的粉黛鉛華，以留白概念在宅邸空置出一方休憩場域。各種情緒以各種表情存在於世界上，使用各種色彩去渲染和迫不及待地發出聲音，而「白」卻靜悄悄地以獨有的淡筆收攏各種話語，只有在深深凝視時它才縈繞你，包圍住，支撐你。「白的美之所以能如此強烈的打動我們，皆因我們痛苦地意識到其短暫性。」白是最純粹、最澄澈、最安靜也最短暫的色彩。良悅建築設計取原研哉「白」的哲學，獨留住白色乾淨、舒適的氛圍，運用白漆、淺色木作、低彩度傢飾適當地結合對話，消弭汲汲追求留住純粹而不可得的痛苦意識，冀求色彩的留白在宅邸裡起到獨有的表情和功能，並在視覺設計之餘重新觀視使用者的人文精神。

Case 2 南臺灣的曠野之詩之思Shortlist

坐落在恆春城北舊城門邊的「森淼旅宿」頂著光芒萬丈的艷陽，呼吸著南臺灣燠熱的空氣，銜接起西向寬闊湛藍的海水、東面壯麗的山巒。據以屏東恆春的風土和草根力，以清水模原本具備的粗獷表情，桀傲不群的矗立於小鎮之上，建築外觀褪去色彩綴飾，僅使用鏽蝕鐵件、木作栽植、灰階碎石帶入幾許寧靜的生命力。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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空白哲學之思

如同日本著名設計師原研哉留白概念，褪去市聲間的五光十色，暫緩淹沒五感的粉黛鉛華，以留白概念在宅邸空置出一方休憩場域。各種情緒以各種表情存在於世界上，使用各種色彩去渲染和迫不及待地發出聲音，而「白」卻靜悄悄地以獨有的淡筆收攏各種話語，只有在深深凝視時它才縈繞你，包圍住，支撐你。

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