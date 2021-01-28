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2020 中國金騰獎獲獎公布 住宅作品「疊敘」榮譽入選TOP100

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜沐禾設計事務所】

2020金騰獎大賽，在疫情當前的今年迎難而上，秉持「設計改變生活，預見城市生活新走向」的嶄新價值觀，今年重新設定的評選機制，匯集國內外一線實力設計師、一流設計院校教授及各方專家組成最強評審團，在嚴格的審核標準及初審、複審、終審的重重關卡下，通過更加多元化的視角發掘參賽作品的價值。而本屆賽事自今年4月以來經過半年的熱烈徵件及評選，終於在日前公布「2020年度金騰獎TOP100」得獎名單，共有3690件有效作品進入了嚴謹的評審環節，而最終能入選TOP100的機率僅有2.7%，獎項角逐非常激烈！即便如此，來自台灣的沐禾設計事務所張佑峰設計師在歷經空前的激烈戰後，依舊憑藉自身精湛的設計功力與細緻深刻的設計語彙，奪下TOP100的無上榮耀，成為少數晉升頂尖行列的華人設計師。

而此次獲得青睞的金騰獎TOP100入選作品，創作類別多樣獨特，體現了設計師在特殊時期對人類與空間的考量與反思，賦予室內設計鮮活的靈魂，在獨到的設計詮釋中，讓人們在時代中觸摸到其中蘊含的堅實力量。沐禾設計事務所張佑峰設計師此次入選的「疊敘」一作，透過畫作、量體、材質間的堆疊介入，營造出專屬於屋主內涵的獨特生活場域，一展細膩的設計筆觸，奪下閃耀國際的獎項肯定！

沐禾設計——張祐峰設計師住宅作品Shortlist

「疊敘 Narrative of Stacking」榮獲2020年度金騰獎TOP100 殊榮Shortlist

本案的設計構想來自於解決屋主大量收藏畫作的收納及展示問題，進而衍生出「疊敘」的設計概念：將空間中的構成元素甚至畫作都視為單一的量體單元，進而在各個量體間碰撞、堆疊及延伸，包含橫向櫃體延伸至牆面、直向天花板轉折至地板的處理，帶出材質的連續性，同時也巧妙界定各空間的機能，強化動線的流動性與視覺深度。

整體空間色彩採黑、白、灰與大地色系，選用原始材質，導入大量自然光，勾勒出內斂、沉靜的自然氛圍。而設計最特別處在於如何大量收納及展示每張屋主悉心收藏的畫作，一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味與豐富層次。透過畫作、量體、材質間不同的堆疊介入，運用低色度襯托材質的原始質地，營造出專屬於屋主內涵的獨特生活場域，回歸居住空間的靜謐本質。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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