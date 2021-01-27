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流梭 隱性設計將公私領域界分

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片提供│一研設計】

光影婆娑，映照在潔白的牆面上，隱約的紋路跟著光體流動，空間反饋著靜謐微影，展現舒適的愜意感。軸線之間依比例劃分著空間，公、私領域的分屬，在設計者隱性設計及二元觀點下，讓溫馨內斂的小宅獲得更好的空間感受。

隱性劃分Shortlist

縱軸線底為整面落地玻璃拉門，引進大量的光線於屋內，搭配白色基底，使場域開放明亮。降低入口天花，圍塑隱形的小玄關場域，向前天花拉升營造空間層次；橫軸為廊道，以隱性設計將私領域空間和公領域界分。

隱蔽Shortlist

空間樑柱平行縱向分列於公領域，影響整體公領域空間，左右導入水平翼設計，對襯、隱蔽二側的長樑，並因線性向前延伸的視感，放大空間感受。在水平翼內導入燈光照明之外，二平行光線投放中映射於天花板，光和影，創造如穹頂般的弧線讓空間拉升。

質穩內斂Shortlist

白色為基底並置入女屋主喜愛的深色木質感，廚房及餐廳以玻璃拉門區隔，置入灰色玻璃，讓空間感獲得延伸，輔以家具、軟件，讓小空間形塑沉穩簡鍊之感。簡約質性由公領域延伸至私領域，主臥及小孩房在輕柔色系的帶動下，淡雅溫馨之感油然而生。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》

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