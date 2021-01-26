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觸動幸福溫度 設計是一場將心比心的真誠
【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供│伊太空間設計】
文學大師余秋雨說過：「有了朋友，再大的災害也會消失大半，有了朋友，再糟糕的環境也會風光頓生。」
真正的朋友， 貴在將心比心的真誠！ 伊太設計張祥鎬總監表示：「設計，也是一場將心比心的真誠實意，從人文情感出發，預先設想、勾勒居者未來生活藍圖。」
從設計轉載生活，張祥鎬總監與屋主夫妻早已熟稔，「看著他們的小孩的出世、預想、打點小孩的成長、甚或未來一家人和樂融融的所需要求，這是本案的設計主軸。」或許正因為熟悉，在設計鋪排上，張祥鎬總監可以觀察更細膩入微的藉由簡約的線條，引領全室溫潤、優雅的質蘊。
初念 情感展現Shortlist
為了讓生活情感得以延續，張祥鎬總監沒有在十年屋齡的空間裡，將材料或隔間全部拆毀，反而運用一些既有的元素（如：客廳電視主牆，即是保留既有材料。）回歸到面對空間最親近時刻，透過材質傳遞樸質且平易近人的氛圍，達到視覺驚喜且平衡對應的目的，在於讓人文精神可以繼續積累、慢慢茁壯。
全室鋪設實木地板，挹注合宜的溫馨溫度。自客廳主牆始，聯袂通往餐廳區域的入口，以ㄇ字實木格柵的拱型設計，拉闊主牆的虛實尺度，對應客、餐廳、書房的通透個性，透過既有大理石牆的特殊紋理與格柵溫潤的精神，延續廳區主牆不同手感且較為細緻的自然旨趣。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》
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