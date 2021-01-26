2020法國 INNO DESIGN PRIZE 最新賽果出爐 台灣多項設計作品勇奪銅獎

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜INNO Design Prize】

以「探索創新設計，引領行業邊界」為宗旨引領世界設計脈動，並獲全球矚目及重視的法國INNODESIGN PRIZE國際創新設計大賽，隨著2020年邁入第七屆，早已佔有舉足輕重的賽事地位，吸引眾多設計高手爭相角逐。而今年度的得獎名單也於近日公布，台灣設計團隊再度憑藉深厚設計實力取得佳績，寫下不凡的輝煌奇蹟！

由法國梅斯市政廳主辦，法國創新設計專業委員會、法國創意設計學院（INNODESIGN INSTITUTE)提供學術支援的法國INNODESIGN PRIZE國際創新設計大賽致力於激勵設計師的創作熱情，持續探討設計如何在多元化發展中實現多學科的融合與交叉，為社會、經濟、科技等議題尋求創新解決方案。自3月賽事正式啟動以來，共徵集到數千套設計作品一同競爭，在注重設計與生態、科技、環保、商業相結合，堅持多元與融合的重重標準下，終由專業評審團隊遴選出本年度優異大作，包含24件平面設計類作品，4件工業設計類作品，9件產品設計類作品，85件室內設計類及3件紡織設計類作品，分別授予金獎、銀獎、銅獎、優秀獎的最高榮譽。現在就一起來看看台灣奪得銅獎的優秀作品！

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 築士設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 湛藍 SAPPHIRE

本案根據屋主對人生的規畫及生活的想望為藍圖，整體空間以成熟的藍色調與內斂的清水模為主調，輔以深色木質家具，打造一處充滿品味質感的單身居所。不同於一般常見的明亮居家風格，作品中所呈現的loft樣貌更顯屋主黃金單身的個人魅力，尤其基地座落於象徵青壯且充滿活力的台北都會區，絕佳的地理位置更透過空間的設計構劃展現屋主穩重細膩的個人特質。此作結合了人的心理面貌與地理性格，藉由專屬的個人格調，理性且溫暖地展開空間對話。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 春福建設

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 上河 Simple Corner of Nature

整體設計風格屬於清新自然風，設計師運用大量的木質搭配典雅的擺飾、畫作以及綠色植栽，利用淺色調營造舒適、休閒的氛圍。客廳的天花板更做了別具一格的立體拱形設計，讓人耳目一新。另外，電視背牆用線條呈現出極簡的鄉村風。整體空間使用可彈性移動的國外設計家具巧妙地點綴了分佈的角落。地板採用實木貼皮，用木紋路帶出空間的絲絲溫暖感。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 你你設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 甲山林 The Heaven Villa

本案為位於汐止的毛胚屋住宅設計案，為滿足屋主夫妻風格迥異、及家中小孩與寵物需求，設計者利用大理石材與碳化鋼刷木材，在細部輪廓搭配鑲嵌燈條或銅條等異材質的結合，打造角落區塊功能性發達，同時古典與現代兼具的室內風格語彙。善用魚肚白、龍鳳石、潑墨山水等石材，因應不同區域搭配不同的拼接工法，加上整體一致少見的深黑色系，打造品味雅痞風格住宅的最佳典範。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 穆刻設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 光影 Light and Shadow

精心考量屋主對生活的想望，設計者依照家中成員對居家環境的需求梳理出一處適合全家人的生活場域，除了以精緻細膩的手法為公共空間與主臥是營造出高貴華麗的氣息外，設計者更特別以兩個女兒喜愛的元素各自為兩人打造出理想中的臥室樣貌，創造出全家人皆喜愛的居家樣貌。為營造出如同精品飯店般的華麗氛圍，全室以咖啡色系構築而成，設計者運用建材本身的自然紋理、異材質的結合，豐富了空間層次，呈現低調奢華的時尚家居，大量的金屬元素點綴其中，更彰顯屋主的獨有的風格品味。在設計者的巧思中，此宅的廊道設計以具視覺延伸效果的方式展現，透過光線引導長廊的樣貌，豐富了空間立體層次的視覺美感，也展現別具特色的美學空間。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 勻境設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 喬立圓融 Glamorous Uniformity

若說生活是一部電影，家便是故事上演的場景。設計者以「居住者為主角，空間為配角」作為劇本主軸，以男屋主喜愛的深色為主基調，輔以女屋主心儀的大地色彩，為冷冽的調性注入一道暖流。整體空間的色彩與材質運用剛柔並存，設計者打破原新成屋的既有格局，揉入此對年輕眷侶對生活的願景，賦予空間全新定義。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 莫耳設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 潑墨 Splash Ink

因應本案優越的地理環境，空間以橫幅敞開的窗景，倒映北投最珍貴的生態綠意，虛實相生形構恣意平和的兩人世界。設計者以綠景為主、空間為輔的隱喻鋪墊，遵循「減法」設計，摒除繁複的裝飾、氣派的端景鋪張，甚至是一般常見的電視主牆，藉由全然純白的空間語境，樸實簡明的材質肌理，構築自然恬適的空間質蘊，進而讓居住者的眼界不再侷限於科技屏幕，將目光望向大自然景觀，用心感受生活的真實之美。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 深度空間設計

獲獎類別 餐飲空間

獲獎作品 侍悟丸 Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics

本案座落於嘉義市區，為一老舊建築翻修之餐廳設計案，設計師期望以「非傳統」日式風格呈現，將原有日式建築架構保留，巧妙融入工業風手法，環繞大量極具戲劇張力的浮世繪語彙，賦予其全新風貌。整體外觀上以「山稜」為主軸，輔以簡約的木紋格柵，引用大山與嘉義阿里山林業文化之意象融入設計，低調而大器、深刻卻自然。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎Shortlist

獲獎者 成舍設計─林軒慧

獲獎類別 辦公空間

獲獎作品 秉。領 GSI Technology Company Office

從總體規劃到細節控制，本案巧妙融入現代視角帶出科技感氛圍，以材質色澤的冷調結合光影的暖調，建立別具個性的鮮明對比，並利用現代感的弧線與燈光導引出空間的無限循環，塑造豐厚的層次和記憶點，透過連貫的視覺體驗與功能需求相互疊加，全域在簡練質韻下不僅滿足了公司運營的需要，帶動高效工作心態，更以顛覆性美學開創兼具功能性和藝術性的載體。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》