2020 倫敦設計獎得獎名單公開！台灣多位設計師獲入選及入圍肯定！

【文字來源│編輯部 圖片來源│你你設計、春福建設、慕舍設計、葳夏設計、域建設計、林威政建築師事務所】

在這個飛速變革的時代，以發掘引領潮流的創造力與勇氣、激勵設計領域的加速創新為旨，在國際具舉足輕重地位的倫敦設計獎London Design Awards於近日揭曉2020年度得獎名單，頒發涵蓋了建築設計、室內設計、產品設計、視覺設計、平面設計、數位體驗設計等超過40個專業類別的優秀作品，榮耀表彰設計的影響力。據統計，今年倫敦設計獎在建築與室內兩大類中總共頒發了117項大獎，不但有札哈‧哈蒂建築師事務所與Foster + Partners等聞名國際的頂尖團隊獲獎，而來自台灣的多位傑出設計師也在這次激烈賽事中獲得「入選 Shortlist」及「入圍 Selection」肯定，崛起的設計實力在全球不容小覷！現在就一起來看看這些優秀的作品

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 你你設計

獲獎作品 甲山林 The Heaven Villa

本案為位於汐止的毛胚屋住宅設計案，為滿足屋主夫妻風格迥異、及家中小孩與寵物需求，設計者利用大理石材與碳化鋼刷木材，在細部輪廓搭配鑲嵌燈條或銅條等異材質的結合，打造角落區塊功能性發達，同時古典與現代兼具的室內風格語彙。善用魚肚白、龍鳳石、潑墨山水等石材，因應不同區域搭配不同的拼接工法，加上整體一致少見的深黑色系，打造品味雅痞風格住宅的最佳典範。

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 春福建設

獲獎作品 上河 Simple Corner of Nature

整體設計風格屬於清新自然風，設計師運用大量的木質搭配典雅的擺飾、畫作以及綠色植栽，利用淺色調營造舒適、休閒的氛圍。客廳的天花板更做了別具一格的立體拱形設計，讓人耳目一新。另外，電視背牆用線條呈現出極簡的鄉村風。整體空間使用可彈性移動的國外設計家具巧妙地點綴了分佈的角落。地板採用實木貼皮，用木紋路帶出空間的絲絲溫暖感。

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 慕舍設計

獲獎作品 藝遊未盡 Yearning for Art

本案為55坪的空間，毗鄰市立美術館附近，設計者遂以「藝」與「遊」的核心概念，展開美學與休閒的多元對話，並挹注充足的收納機能、寬敞的待客場域，賦予與時俱進完整的居家空間。玄關以鐵件玻璃圍塑，營造清透曖昧的隱性分界，塑造獨特的落塵區。流暢的動線串聯了客廳、宴客餐廳及中島區，讓賓客享有軒敞舒適的空間；客廳主牆採用仿大理石薄磚鋪陳，細緻的紋理在亮面反射中，形構內斂柔和的空間韻致。餐廳後方淡雅的灰質櫃體，輔以疏密有致的分割線、幾何中空設計，表達出對生活品質的追求。在餐廳與廚房、公領域與私領之間，以鑲有長虹玻璃的拉門界定；中島區運用特殊的仿舊銹蝕薄板，佐搭屋主珍藏的精緻時鐘，塑造一幅如當代畫般的情境畫面。私領域延續簡約的現代調性，輔借深色木格柵裝飾，營造溫暖舒心的柔軟時刻。

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 慕舍設計

獲獎作品 天森 Pithy Pure

基於生命與自然的日本神道教，包括精神、器物、制度和行為四個層次，注重於將力量實踐、顯化於生活之中，進而昇華成為心靈層面的精神支柱。設計者遂以日式文化精神為主軸，採用溫暖的木質元素鋪陳，形塑日式風格清新自然之感，輔以深淺有致的色調規劃，亦帶來細膩而豐富的視覺層次。空間利用開放式格局、特製的高櫃及聚焦燈光，結合機能與美學，成功將日常機能與神龕融為一體。考量小孩的成長過程，全室採用環保無毒的系統櫃，走道加入烤漆玻璃的設計，打造整合收納、玩樂、健康的優質空間。

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獲獎者 葳夏設計

獲獎作品 洋流 Ocean Current

本案「洋流」在一片純白而溫潤的基調開拓休閒、度假的氛圍，立面跳落的黑色線條創造彷彿畫布上的獨特筆觸，在深淺對比間刻畫了本案的獨特性格。另一個設計的思考維度中，弧形、斜角等特殊角度，以不同的形式在空間中呈現，透過設計者的細膩安排，圓潤俐落的現代視覺，平衡內部形色比重，為業主搭造毫無負擔的度假宅。

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 域建設計

獲獎作品 楓頌 Shine in Forest

空間的美學，建構於主人的需求，在符合生活日常的慣性與邏輯之下，融入人文、藝術與美學。由於基地位處於市區卻仍能享有窗外綠意盎然的景致，秋天時更能見到大片楓紅充滿詩意的美麗景致，設計者遂以窗外自然元素融入居家環境中，搭配風琴簾的使用減低自然景物的遮蔽，引進窗外綠樹與遠山美景。整體規劃除了選用環保的綠建材，並一一細究室內外環境的一致性，藉此達到室內戶外呼應連結的效果，透過風的流動、光的變化，為整體空間帶來更圓潤自然的氣息。玄關處一盞透著柔和光影的燈，更讓心靈得以沉澱，內斂優雅的空間氛圍，更彰顯了家的溫度與溫暖氣息！

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 林威政建築師事務所

獲獎作品 繽紛調色盤 Colorful Palette

幼兒園位於風的城市,建築師在環境控制上將微風引進，並運用量體的設計手法阻擋季風的來襲。為符合幼兒的主題式教學理念，校園設置了多元的活動場域，讓校園成為孩子的知識樂園，以生態園區的概念將戶外營造成『活』的教科書，達到綠生活的永續教育。靈活運用戶外與半戶外等中介空間的轉化，落實共享空間的概念，促進交流，讓校園處處是學習角落。流線形的建築量體搭配從地到牆面相互延伸的五彩繽紛色調，讓整個校園建築呈現活潑生動及有機豐富的氛圍。利用色彩調色盤的概念達到用顏色區分班級的作用。

2020 London Design Awards 入選Shortlist

獲獎者 林威政建築師事務所

獲獎作品 雲霧山巒 Of Mountains and Clouds

本案為一所坐落於山邊的學校的廁所改造案，並基於全校師生的使用性而打造明亮通風的單層廁所空間。與一旁原有校園建築接合的廁所屋頂層更被善加利用成彈性活動空間，提高了實用性。弧線造型輔以白色調，營造出浮雲般的輕盈。綠色中庭更讓廁所與原有校園建築之間的中介空間活潑起來。本案雖為小尺度空間改造，卻運用細膩的設計手法與細節，落實到空間的每一處。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》