紳雅風華 沉穩內斂色調材質氛圍

【整輯｜Thomas 空間設計暨圖片提供｜L`atelier Fantasia繽紛設計】

冷冽沉穩的顏色展現紳雅內斂低調氣質，巧妙運用類時尚西裝布料質感的灰色沙發，配上雋永深藍色絨布凳，宛如與一名行事低調穩健的紳士同行，透過其比例合宜的灑脫剪裁和量身訂製的細節，自然煥發出令人心神嚮往的神采，感染其沉穩深邃的迷人氣質。

沉穩內斂色調材質氛圍

對於繽紛設計而言，空間設計的精髓是根據客戶性格以及案件用途提出最適切的規畫；對於居家空間而言，為了體現本住宅精神，即是讓人一回到家就能感受沉穩安靜的力量以及簡約的科技感。本案整體主軸概念的核心主軸，設計師選用藍色及灰色為基礎，低潛地散發出充滿理性也令人感到安全感的氣質，沒有選用過多太受注目的軟裝藝術，簡單灑脫地點綴了些許綠植及生活單品，將主角還給了空間，鋪陳出日常生活不張揚卻穩健踏實的個性。在硬裝的規畫細節上，靈活結合收邊金屬、鋼烤的質感，透過工藝的完美表現展露科技感，完美地展現屋主講究生活藝術工藝與對時代科技精準掌握的雙重平衡感。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》