設計榮耀再添一筆 臺灣設計師憑精湛空間作品榮獲 2020 韓國 K-Design Award「Winner」殊榮

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜凱豐設計、蘊致設計、莫耳設計、知宇設計】

素有亞洲三大設計獎項之稱，在華人圈極富盛名的韓國K-Design Award，旨在發掘更多傑出的設計師與設計作品，提供世人更多富有創意的生活美學方案，而橫跨日韓、新加玻、中國、義大利、法國、美國的強大評審陣容更是提升評選過程的專業度與挑戰性，在激烈競爭中能獲評審青睞奪獎的皆是極具影響力的卓越設計，因而每年皆吸引眾多設計師爭相角逐！2020 K-Design Award今年度得獎名單也已公布，台灣4位設計師在歷經僅有10%奪獎勝率的重重角逐後，終於憑藉自身精妙的設計演繹，賦予空間深刻價值，深得國際高度的支持與肯定，一舉拿下K-Design Award「Winner」殊榮，為設計藍圖添上璀璨一筆！

2020 K Design Award Winner

獲獎者 凱豐設計

獲獎作品 日光綠築

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

2020 K Design Award Winner

獲獎者 蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品 A Serene Hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

2020 K Design Award Winner

獲獎者 莫耳空間設計

獲獎作品 御品行館

對於設計師來說，「暮年時光」並不是一個緩慢等待衰老的時刻，而是一個在中年過後重要的時段，在經歷各種體悟後能夠拓展自己的視野‧此空間維持一貫的主軸，以人本思考。在開闊廣大的空間中，設計團隊平衡實際和心靈層面的功能。以人為本的空間，帶來空闊、半透明和空白的主軸。同時自然光線和綠景從大的窗戶引入，環境和人文互相結合。更多的是，此空間顛覆了年長者居住環境的既有的印象，設計團隊利用優雅、輕鬆、鮮明的色彩和軟件去呈現年輕人的視覺體驗和創意想法，給住戶一個鮮明、優雅和智慧的美學概念，完美詮釋一個全新的退休生活方式。

2020 K Design Award Winner

獲獎者 知宇設計

獲獎作品 國券

原有基地位於高樓層，擁有極為開闊的視野與採光條件；加上工作組織隨時須面臨調度部署的特殊性，因此僅隔出三處必要的密閉式隔間，其餘辦公座位則全採開放格局配置。為方便部門之間密集的討論與交流，運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，用以支持其強調開放溝通和協作，以及鼓勵創新、創造的工作文化。同時藉由明度、彩度低的高對比色彩組合色彩，以及圖像壁紙的搭配，形塑「身處數位科技叢林的熱情活力」之主題。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》