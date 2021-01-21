精湛演繹與空間相依相存的光之美學 2020台灣光環境獎7件作品憑傑出光影技法入圍決選！

【文字整輯｜Yun 資料暨圖片來源｜中強光電文化藝術基金會】

光的技法，正如空間的魔法，在獨特設計下描摹的變幻光影，便是升騰空間靈魂與氛圍的天然工匠。長期推動光環境示範點亮計畫的中強光電文化藝術基金會，秉持「以人為本，呼應環境」的理念，發起舉辦的「台灣光環境獎」，今年賽事邁入第三年，報名件數十分踴躍，參賽作品涵蓋都市、景觀、建築、室內、展示、藝術等不同類型，其中，生態環境與光藝術創作類的報名件數更是大幅提升，凸顯在生態與藝術領域中，對光環境議題的討論，逐漸受到關注與重視。

在評審團歷經二個多月的評選後，就設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等標準多方思量，終由「心靈的母親-新港媽祖」、「總統府」、「司馬庫斯無藍害部落」、「河樂廣場」、「大溪歷史『光』廊道」、「汀甫圳通學巷」及「LIGHTWELL空間藝術裝置」共七件作品進入決選，藉由截然不同的光照設計，體現光之於地理、環境、人文、歷史背景等不同面向的緊密聯繫，譜出相依相存卻又凸顯光之美學與特色的空間故事。

評審團合影(由右至左-薛琴、郭中端、吳瑪悧、官政能、李乾朗老師)

以燈光詮釋神韻──「心靈的母親-新港媽祖」

在古蹟照明中，「心靈的母親-新港媽祖」一作，透過光展現層次分明的建築美學。自由靈活的可變光學充分發揮意想不到的配光曲線，展現廟宇雕樑畫棟的工匠之美，勾起廟方耆老娓娓道來每一段精彩絕倫的歷史典故。神龕內以微型光學無段變焦投光技術抑制眩光，搭配精準的光學運算，使神龕的玻璃面不反光，媽祖頭戴的垂簾也不在臉容留下陰影，讓信眾在參拜同時更能清楚凝望神聖慈祥的媽祖臉龐。

照片/趙宇晨攝影

照片/趙宇晨攝影

與民同在的溫暖象徵──「總統府」照明設計

「總統府」的照明設計以凱道整體的光環境作為思考，並透過跨部門協調減光，照明設計呼應大地入夜的作息，隨著夜幕低垂亮度比重逐漸下降，深夜則保留塔樓微光，以細膩的轉場變化，溫暖地陪伴人民，透過光呈現總統府與民同在的民主象徵，也讓民眾有機會重新認識總統府，感受它的細節震撼。

以光的時序演繹共存的自然與人文──「大溪歷史『光』廊道」

「大溪歷史『光』廊道」由壹號館、公會堂、蔣公行館、武德殿等歷史建築所組成，大溪作為桃園最早發展的城區，除了老街的觀光，其建物更具歷史意義，藉由燈光語彙凸顯在地人文底蘊，並利用完善的燈光規劃，在建物與街廓間，演繹著多變又精彩的樣貌。讓燈光成為大溪區的夜間導覽員，細細地訴說出街角巷弄間的生活點滴，更以關懷的態度出發，輔借低光源尊重在地動植物的生物特性，運用細心規劃的燈光布局及層級，塑造人文與自然共享、共存的友善光環境。

以陰翳織構光影的明暗美學──「河樂廣場」

照明氛圍的營造，在於「明暗之間」的拿捏，以及點、線、面、塊的佈局。前身為中國城、現為台南最大親水廣場的「河樂廣場」，其建築設計大膽地保留遺構的原貌，夜間美學則奠基在減法照明之上，從廣場的上層至下層，選擇不同的照明對應方式，將扶手結合燈光的效果，輕柔的描出邊界線，沿著水面高程退縮線設置的香菇狀矮燈，強調人造潟湖的有機曲線，映襯直線與曲線的趣味性。整體以冷暖不同色溫的照明兼顧點、線、面、塊的敘事，營造出不同的感受與氛圍。

顛覆水溝印象，成就光之綠蔭美徑──「汀甫圳通學巷」

「汀甫圳通學巷」著力與在地居民溝通，改善汀甫圳原先違建加蓋、私設菜園等問題，扭轉「後門大水溝」的印象，並結合交大部分校園邊界的閒置綠地，透過夜間燈光導引，作為提升城市空間價值的手段，成就了一條友善鄰里的綠蔭美徑。

照片/趙宇晨攝影

照片/趙宇晨攝影

不朽之光照耀上帝的部落──司馬庫斯

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，不僅是台灣最深山的原住民部落，同時也是台灣最後一個供電的部落，有「黑暗部落」的稱號。文明電力帶來便利與舒適，但其藍光也危害當地的生態環境，造成昆蟲大量死亡。清大周卓煇教授團隊與司馬庫斯合作，以開發的無藍害纇燭光OLED取代部落使用的LED燈，並結合天然朽木製成的燈罩，融入自然景觀，營造一條彷若夕陽餘暉般的小路。無藍害的類燭光與部落「人與環境共生」的理念相符，降低對生態的衝擊，也恢復部落與生態和平共處的關係，同時透過與當地藝術文化與地理環境並存，造就世界第一個無藍害部落。

照片/趙宇晨攝影

照片/趙宇晨攝影

重新定義空間定位與感知關係─「LIGHTWELL空間藝術裝置」

「LIGHTWELL空間藝術裝置」是今年入圍決選作品中唯一的光藝術作品，位於商業空間中的「LIGHTWELL空間藝術裝置」，依循著室內天井而設計，藝術家以一座結合光線跟空間上下動線的作品，借用室內自然照明光線，轉化成作品的色彩，並於夜晚運作動力燈光裝置，除了回應獨特的空間特色，也讓訪客在不同樓層及不同時刻穿梭之餘，體驗獨有的個人感官經驗，以及光與空間交織的美感。

七個截然不同，以光為名的出色設計作品，究竟誰會奪得大獎？評審團後續將實地至入圍作品現場進行評選，透過設計師的現場說明，實際了解設計理念，最終得獎結果將於今年12月11日頒獎典禮當日揭曉，令人相當期待！





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》