一展台灣設計力！慕舍設計憑精湛空間設計作品奪多項國際大獎

【文字來源│編輯部 圖片來源│慕舍設計】

巧思打造的空間設計不僅是美學的體現，更牽連著社會發展與生活品質的提升，使其更加堅韌強大，並為未來的發展做好準備。近年即便世界瞬息萬變，依然有許多設計師站在第一線，致力投入好設計的打造，引領著人們邁向理想生活，全球設計界也藉由各類獎項榮耀，表彰那些盡心做設計的優異設計師。而台灣作為設計新興勢力，近年更是不讓設計大國專美於前，持續以傑出成果發光國際。

隨著近幾個月全球多個權威性設計獎陸續公布最新賽果，來自台灣的慕舍設計更憑藉「沐光．和風」、「藝遊未盡」二項作品，陸續獲得國際知名的MUSE設計獎、Novum Design Award殊榮，也成功入圍倫敦設計獎與韓國K Design Award決選，超前設計實力為台灣設計發展再添璀璨一筆，現在就一起來看看這二個精采之作吧！

慕舍設計─藝遊未盡 奪MUSE設計獎、Novum Design Award雙金殊榮！

本案毗鄰市立美術館附近，擁有55坪的寬敞尺度，設計者遂以「藝」與「遊」的核心概念，展開美學與休閒的多元對話，並挹注充足的收納機能、敞朗的待客場域，完備居家空間的多種姿態。以鐵件玻璃圍塑的玄關在若隱若現的分隔間，塑造獨特的落塵區。流暢的動線串聯了客廳、宴客餐廳及中島區，讓賓客享有寬闊舒適的活動場域；客廳主牆採用仿大理石薄磚鋪陳，細緻的紋理在亮面反射中，形構內斂柔和的空間韻致。餐廳後方淡雅的灰質櫃體，輔以疏密有致的分割線、幾何中空設計，表達出對生活品質的追求。在餐廳與廚房、公領域與私領域之間，以鑲有長虹玻璃的拉門界定；中島區運用特殊的仿舊銹蝕薄板，佐搭屋主珍藏的精緻時鐘，塑造一幅如當代畫般的情境畫面。私領域則在簡約現代調性的況味間，輔借深色木格柵裝飾，營造溫暖舒心的柔軟時刻。

慕舍設計─沐光‧和風 奪MUSE設計獎銀獎肯定

宗教是人們尋求心靈平靜的一種方式，呼應信仰精神的空間，除了傳遞重要的訊息內涵，同時也提供了美學上的療癒。本案試圖將獨到的日式宗教與風格美學，融入日常機能之中，以平實而深刻的美學語言，演繹簡約恬淡的日式和風。

設計者以舒緩純淨的敘事手法，結合光影律動與獨特的設計巧思，塑造生活與信仰並存的心靈迴路。全域環繞「健康安全」的本質，藉由溫潤木質語彙、容量充足的系統櫃、輕盈開敞的視覺規劃，滿足現代小家庭的生活機能。玄關以磁磚地坪圍塑落塵區，輕淺的木質引導一整排的收納展示機能，並在轉角畸零處安排合適的櫃體，保有整體場域的寬適感。公領域採用開放式設計，串聯餐廳、客廳及書房，通透延伸的視覺效果，輔以溫和柔雅的木系元素，烘托一室寫情寫意的舒心情境。書房後方運用滑動式門片與軌道燈，集閱讀空間、收納和神龕於一體。設計者更汲取活潑的跳色，創造豐富的視覺層次，也順勢調和了宗教肅穆的氣氛，更顯居家生活的輕鬆閒適。轉入私領域的走道牆面，特地以烤漆玻璃鋪陳，圍塑一方創意天地，讓小孩盡情塗鴉、享受創作的樂趣。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》