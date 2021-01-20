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木沐簡域 細細打磨出實用和舒適

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【整輯│Join 空間設計暨圖片提供│近境制作設計】

簡潔純粹的設計，讓樸素、自在的氛圍瀰漫在空間之中，營造一處遠離塵囂能使人靜下來休息的地方。使用大地色系的材質，一個倍感治癒的空間，更在意褪去勞頓後享受與家人相處的時光，簡約低調的風格，細細打磨出實用和舒適。

層次互動

利用屏風的概念以三個不同分割方式的量體，創造一種穿透延伸卻又有阻隔的空間感，豐富了玄關空間的層次，也能營造回到家心境轉換的心理儀式感。玄關除了創造生活機能收納及擺飾的使用。另一面則是電視牆的延伸。

自然放鬆

大面積的木調是貫穿整個空間的主題，地面、牆面、天花板、格柵，木質有機地在通透開闊的空間裡鋪陳開。在視覺和感受上都能起到溫潤熨貼的效果。木質的格柵打造出半透明的效果，既保證了木元素在空間的完整佈局，又增加了藏與顯、光與影的美學。

簡約美感

木格柵、百葉窗、屏風，各種俐落的直線勾勒出清爽自在的空間線條，多種材質的融合讓家顯得清新，又充滿個性。傢俱的選擇上，則在空間融入了柔和的曲線，沙發、茶几、椅子都有意打破直線的造型，既滿足了對功能的需求，又增加了幾分細節的美感。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.126》

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