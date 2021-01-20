聽新聞
test
0:00 / 0:00
木沐簡域 細細打磨出實用和舒適
【整輯│Join 空間設計暨圖片提供│近境制作設計】
簡潔純粹的設計，讓樸素、自在的氛圍瀰漫在空間之中，營造一處遠離塵囂能使人靜下來休息的地方。使用大地色系的材質，一個倍感治癒的空間，更在意褪去勞頓後享受與家人相處的時光，簡約低調的風格，細細打磨出實用和舒適。
層次互動
利用屏風的概念以三個不同分割方式的量體，創造一種穿透延伸卻又有阻隔的空間感，豐富了玄關空間的層次，也能營造回到家心境轉換的心理儀式感。玄關除了創造生活機能收納及擺飾的使用。另一面則是電視牆的延伸。
自然放鬆
大面積的木調是貫穿整個空間的主題，地面、牆面、天花板、格柵，木質有機地在通透開闊的空間裡鋪陳開。在視覺和感受上都能起到溫潤熨貼的效果。木質的格柵打造出半透明的效果，既保證了木元素在空間的完整佈局，又增加了藏與顯、光與影的美學。
簡約美感
木格柵、百葉窗、屏風，各種俐落的直線勾勒出清爽自在的空間線條，多種材質的融合讓家顯得清新，又充滿個性。傢俱的選擇上，則在空間融入了柔和的曲線，沙發、茶几、椅子都有意打破直線的造型，既滿足了對功能的需求，又增加了幾分細節的美感。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.126》
上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言