快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理想生活 體貼各世代生活的格局

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文│ Caroline 空間設計暨圖片提│成舍設計 敦北公司】

隨著社會的變遷，家庭的組成結構漸趨多元，傳統東方人三代同堂的居住習慣也逐漸式微。然而，在腳步越來越快速、人際溝通多由虛擬情境展開的今日，若能跟父母、孩子共享天倫實是彌足珍貴。當生活作息、個別喜好各有不同時，如何實現三代同堂的共居生活，讓退休後的長輩得以安享老後的優雅，也能和下一代彼此照護、擁有含飴弄孫之樂的理想生活？不妨來看看這個案例。

體貼各世代生活的格局配置

就現階段的使用型態而言，儘管這間80 坪大宅的家庭目前僅由屋主、兒子簡單組成，但考量未來幾年間將有新的成員加入，屋主遂一開始便向邱雅婷助理總監說明需以「三代同住」的方向做為規劃主軸；此外，有鑑於過去舊居收納量不足、充斥過多且厚重的木作裝潢等缺點，期待能在即將展開人生新階段的同時，也能擁有嶄新的生活視覺和空間感受。首先在格局的擘劃上，除了呵成一氣的客廳、餐廳、廚房及走道等公共領域，皆賦予了極為寬裕的尺度，利於全家人活動流暢無礙之外，私領域部分亦配置了完整的雙主臥空間；更貼心的是，在通往臥室的過渡區裡，不僅安排了屋主訴求的獨立書房，也刻意將坪數拉大再搭配玻璃拉門，並事先預留了電視牆位置，將來若有需要時便可做為年輕夫妻的起居室，兼顧不同世代的生活習慣與節奏，打造共好之境。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.126》

設計王觀看更多設計資

延伸閱讀

天倫夢碎…鳳山禮品行火警3死1命危 全家僅2人逃過一劫

楊志良批雙標 陳時中籲同理心

三芝傳火警 家庭式水電材料行起火3送醫

台中徵地透天厝讓3公尺建匝道 公私雙贏協力免強制徵收

相關新聞

一展台灣設計力！慕舍設計憑精湛空間設計作品奪多項國際大獎

巧思打造的空間設計不僅是美學的體現，更牽連著社會發展與生活品質的提升，使其更加堅韌強大，並為未來的發展做好準備。

木沐簡域 細細打磨出實用和舒適

簡潔純粹的設計，讓樸素、自在的氛圍瀰漫在空間之中，營造一處遠離塵囂能使人靜下來休息的地方。使用大地色系的材質，一個倍感治癒的空間，更在意褪去勞頓後享受與家人相處的時光，簡約低調的風格，細細打磨出實用和舒適。

煥發傳統街屋為嶄新「光‧域」 溫暖空間設計榮獲2020老宅新生設計優秀獎！

作為中國首個改造類設計大獎，「老宅新生」聚焦專有領域，鼓勵設計師打破老舊空間樣式，實現全新空間的合理運用，通過表彰住宅、商業、公共空間、古建築各個領域中優秀的空間改造案例，授予榮譽證書及獎牌，驅動設計於世界脈動的創新發展。

理想生活 體貼各世代生活的格局

隨著社會的變遷，家庭的組成結構漸趨多元，傳統東方人三代同堂的居住習慣也逐漸式微。

2020 倫敦設計獎得主出爐！ 台灣凱豐設計與ZAHA HADID ARCHITECTS、FOSTER+PARTNERS並列榮獲金獎！

在這個飛速變革的時代，以發掘引領潮流的創造力與勇氣、激勵設計領域的加速創新為旨，在國際具舉足輕重地位的倫敦設計獎London Design Awards於近日揭曉2020年度得獎名單。

唐卡畫為靈感 沉靜優雅的完美居所

唐卡，猶如藏族文化的精蘊，其畫作結合藏民傳統藝術與宗教內涵教義，傳遞歷久彌新的智慧哲理，為人們帶來安定舒心的歸屬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。