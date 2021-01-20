理想生活 體貼各世代生活的格局

【文│ Caroline 空間設計暨圖片提│成舍設計 敦北公司】

隨著社會的變遷，家庭的組成結構漸趨多元，傳統東方人三代同堂的居住習慣也逐漸式微。然而，在腳步越來越快速、人際溝通多由虛擬情境展開的今日，若能跟父母、孩子共享天倫實是彌足珍貴。當生活作息、個別喜好各有不同時，如何實現三代同堂的共居生活，讓退休後的長輩得以安享老後的優雅，也能和下一代彼此照護、擁有含飴弄孫之樂的理想生活？不妨來看看這個案例。

體貼各世代生活的格局配置

就現階段的使用型態而言，儘管這間80 坪大宅的家庭目前僅由屋主、兒子簡單組成，但考量未來幾年間將有新的成員加入，屋主遂一開始便向邱雅婷助理總監說明需以「三代同住」的方向做為規劃主軸；此外，有鑑於過去舊居收納量不足、充斥過多且厚重的木作裝潢等缺點，期待能在即將展開人生新階段的同時，也能擁有嶄新的生活視覺和空間感受。首先在格局的擘劃上，除了呵成一氣的客廳、餐廳、廚房及走道等公共領域，皆賦予了極為寬裕的尺度，利於全家人活動流暢無礙之外，私領域部分亦配置了完整的雙主臥空間；更貼心的是，在通往臥室的過渡區裡，不僅安排了屋主訴求的獨立書房，也刻意將坪數拉大再搭配玻璃拉門，並事先預留了電視牆位置，將來若有需要時便可做為年輕夫妻的起居室，兼顧不同世代的生活習慣與節奏，打造共好之境。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.126》