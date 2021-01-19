2020 倫敦設計獎得主出爐！ 台灣凱豐設計與ZAHA HADID ARCHITECTS、FOSTER+PARTNERS並列榮獲金獎！

【文字整輯│Yun 圖片來源│凱豐設計、London Design Awards】

在這個飛速變革的時代，以發掘引領潮流的創造力與勇氣、激勵設計領域的加速創新為旨，在國際具舉足輕重地位的倫敦設計獎London Design Awards於近日揭曉2020年度得獎名單，頒發涵蓋了建築設計、室內設計、產品設計、視覺設計、平面設計、數位體驗設計等超過40個專業類別的優秀作品，榮耀表彰設計的影響力。

而據統計，今年倫敦設計獎在建築與室內兩大類中總共頒發了117項大獎，其中聞名國際的札哈‧哈蒂建築師事務所與Foster + Partners團隊，皆憑藉自身頂尖實力奪下金獎肯定，而來自台灣的凱豐設計此次更以精湛設計受到各界矚目，與國際級建築團隊並列成為金獎贏家，帶領台灣設計邁向嶄新高峰，可說是今年最閃耀的台灣之光！

Zaha Hadid Architects 金獎之作─Changsha Meixihu International Culture and Art Centre

Zaha Hadid Architects 金獎之作─Forest Green Rovers Eco Park Stadium

Foster + Partners 金獎之作─Comcast Technology Center

凱豐設計「日光綠築」獲 2020年 London Design Awards 室內設計類 金獎

在這處優雅的空間中，設計者將屋主的生活習慣納入住宅空間規劃中，以簡約洗練的設計手法，在黑、白、木質色調的搭配組合下，為從事建築產業的屋主打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。因應屋主一家四口平日生活需求，此案以大量的收納空間統整起家中的空間秩序，並有效劃分廚房區與客、餐廳，讓半開方式的廚房從住家的其他空間解放。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，同時營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息。此外，由於全家人喜愛旅行的緣故，設計者亦於餐廳區加了一面具地圖展示功能拉門，做為全家人出國旅遊回家後可記錄下來的方式。整體而言，寬敞的空間規劃、充滿巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，皆為全家人帶來舒壓放鬆的絕佳居住品質。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》