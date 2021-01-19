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唐卡畫為靈感 沉靜優雅的完美居所

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | Shelley 圖片提供 | 大琚設計】

唐卡，猶如藏族文化的精蘊，其畫作結合藏民傳統藝術與宗教內涵教義，傳遞歷久彌新的智慧哲理，為人們帶來安定舒心的歸屬。許意竹設計總監在此案中即發揮創意思維，以屋主重視的唐卡畫為靈感，藉由開放的公領域、俐落整齊的垂直水平立面、柔和的色彩搭配，悉心打造這處讓人得以放鬆、靜心休憩的環境，締造沉靜優雅的完美居所。

坐落於新北精華地帶，本案創意從屋主收到朋友贈予的唐卡畫為設計發想。由於屋主在生活需求上除了著重收納外，瑜伽與打坐亦為他們的生活重心，也因為這幅唐卡，設計師為居住者編織出這處完整相呼應的空間，特別以畫中呈現的修行概念與絢麗的色調加以延伸，選以胡桃木、金色、大地色等材質為主調，借用窗外明亮採光，輔以大理石石材、藍色家飾、綠色植栽作為點綴，揉合現代與傳統文化藝術，展開唐卡畫與空間的對話，藉此呈現低調奢華的空間質感。玄關連結客餐廳，格柵與地板材質的不同而巧妙區分兩個空間，強化餐廳與玄關兩個區域的空間特性，同時形塑通透敞朗的視野格局。開放式的客餐廳，在各種材質的和諧搭配下，自然圍塑出靜謐舒適的空間氛圍，尤其因位於不同櫃體上的隱藏型光源，為公領域帶來平和舒適的空間氛圍，黃色溫暖明亮的燈光，猶如唐卡畫呈現的高貴永久概念，而垂吊式的燈飾選擇，更提供撫慰人心的美好感受，置身其中，自然而然如此清新淡雅的空間氛圍而放鬆心情。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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