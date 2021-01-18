2020 APDC亞太設計精英邀請賽得獎出爐！台灣多家設計公司奪得佳作肯定

【文字來源│編輯部 圖片來源│新境創作、蒝燁室內裝修、深度空間設計、得比空間設計、宇藝空間設計】

煩囂塵世的忙碌APDC AWARDS是由APDC亞太設計中心發起並主辦的國際設計賽事，幕後主辦團隊皆由國際頂尖建築師與設計師組成，參賽類別涵蓋建築、景觀、室內與學生作品，由於與世界多個著名賽事簽訂合作協議，參與此賽事之華人設計師也有望同步獲得海外知名設計獎項，因此每年都吸引來自中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、杜拜、義大利、法國、荷蘭、丹麥、加拿大等國家和地區的傑出設計機構、設計師一同角逐，可見其在國際上的一定影響力。近日，2020年度APDC亞太設計精英邀請賽得獎名單出爐，來自台灣的多家設計公司，憑藉細膩的設計筆觸詮釋空間美學，深受評審青睞，獲得佳作獎肯定，閃閃發光國際舞台！現在就一起來看看得獎作品。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 新境創作設計有限公司─許家福、劉家豪

獲獎作品 逆時光

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 蒝燁室內裝修設計有限公司─蕭宏騰

獲獎作品 凝棹

本案為日式簡餐空間，在鋪述各式日系元素的運用中，期望也能挹注現代感的設計語彙，採用跳脫傳統日式的風格，運用靈活的空間配置，掌握賓客在場域中的互動性與團聚的意象，塑造出整體日式餐飲空間在和諧貫通的場域裡富含靈活的現代感氣息，並在巧妙運用各式現代化的元素之下展現獨有的空間風貌。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 深度空間設計─蘇炯旭

獲獎作品 臺日交融 深耕在地人文美學

坐落於嘉義市的「侍悟丸迴轉壽司」，原為閒置多年的日式建築，設計者秉持「以簡馭繁」的理念，詮釋文化上的永續性，透過三次補強手法穩固結構，展現老建築樸質頹美的樣貌。建築外觀汲取當地自然景觀，採用木紋格柵體現阿里山意象與林業文化，藉此探索人與土地和諧共生的關係，纖弱幽微的光影，無形間表露日本「陰翳」的思維美學。接待入口一道由圓盤拼構的牆面，揭示迴轉壽司以盤計價的餐飲特色，候位區以三面和太鼓妝點，具有「生意興隆」的象徵意義，亦回應了日本傳統藝術文化。90坪的室內空間，透過流暢的機能動線，規劃出板前區、座席區、獨立包廂及廚房，並以半穿透的木格柵、不同形貌的燈籠裝飾劃分場域，形構軒敞開闊的視覺感受。設計者運用日本浮世繪大師葛飾北齋的作品《神奈川沖浪裏》貫穿全室，繾綣起伏的海浪，既映射了日式料理的文化背景，也讓人猶如置身大海享受食材的鮮美；而緊鄰窗景的獨立包廂，則以濃瀲華麗的風格，重現江戶時代的繁華榮景。顛覆迴轉壽司制式化的用餐形式，設計者利用雙層軌道設計，滿足多元的飲食需求，且特地規劃氣勢恢弘的板前區，藉此拉近師傅與來賓的距離，賦予豐富精彩的五感體驗。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 深度空間設計─蘇炯旭

獲獎作品 原生之美

有別於當地市區制式保守的建物樣貌，設計者秉承「師法自然」的精神，以嘉義阿里山的「山稜線」為靈感，汲取「摺紙藝術」的概念，透過俐落優雅的當代建築語言，描繪出抽離常規的山形外觀，在半開放的形式間，搭襯頗富禪意的內景庭園，藉此打開都市生活中與大自然的遐想，重新詮釋原生空間的本質。以清水模、木紋清水模、原木等材料打造的建築量體，採用多點式連接手法，成功克服跨距及基地施作等問題；立面則依據太陽照射角度、調節風與光，運用尺寸、造型不一的窗洞設計，開啟氣流風動的移行路徑。呼應原生自然的母題，門庭內近三十坪的內景鋪滿了碎石，規劃綠意盆景、生態牆及水池，創造轉圜心境、享受生活的自然之境。空間除了融入原木、現地土石塊、檜木廢材以及綠意植栽等材質，也沿用了磨石子、抿石子、鑿石子等應用於廟宇的臺灣傳統建築工法，在一冷一暖、或剛或柔等互異元素中，極致演繹新舊交融的傳承價值，也賦予居住者明心見性的博雅生活。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 得比空間設計─侯榮元

獲獎作品 微山丘

此案擁有環視綠景、清幽靜謐的地理優勢。因此設計師將室外景觀引入、搭配物件與材質、或是不規則的分割線條排列，使空間的每個面都有景可賞。公領域裡以沉穩內斂的色彩鋪敘，利用愛馬仕橘色及金屬材質特有光澤點綴，帶入低奢時尚調性。沙發背牆在深藍色調中佐搭錯落排列的鍍鈦金屬，並以一幅大型畫作及色彩鮮明的開放展示櫃映襯，成為入室後一大視覺焦點。在材質上也做了有別以往的設計實驗，例如沙發背牆乃是用防水耐磨、符合環保的系統板材打造，餐廳端景立面則是由一般較常使用於地坪的編織毯構成，既便於清潔保養亦有助提升空間整體精緻度。細緻的施工手法，與藉通風及採光製造的開闊視覺感受，使空機有時尚精品的氛圍，又不失居家應有的溫暖。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 宇藝空間設計─陳泓宇

獲獎作品 雲流山水

本案建物基地為二戶打通的新成屋。美麗的山川景致，對於這環境的喜愛讓屋主買了新家亦是選擇鄰近於此的建案。移除分戶牆將二 個空間合而為一，一方面整合了窗戶，整面大面積開窗讓屋內納入大量採光，戶外的風景更是一覽無遺。設計經由層層思考過後，將空 間規劃二端為私領域空間，中間場域則為公領域空間，其目的在於每經過一個空間都可以看到美麗的風景，而經過每一個轉折處就是質 感端景。男主人和女主人都喜歡簡潔調性，因此，在空間的設定上，以線條、幾何等元素組構場域而成，而為了讓空間有重心及豐富的 感受，以黑雲石串起這視覺焦點。曲線蜿蜒的黑雲石面，除了給人流動的感受之外，亦和窗外的溪流相互呼應，讓遠方的山景似乎也納 入空間場域形成山水意象，使人處於空間之中，如同身處大自然般的舒適愜意。設計更注意到每個風水的小細節，而經典家具更為這潑墨山水意象襯托了空間的簡約，在沉靜的場域中，讓屋主在忙碌的工作之餘， 放鬆了身心，成為最佳的療癒身心之所。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 佳作

獲獎者 宇藝空間設計─陳泓宇

獲獎作品 續白

本案為一住宅，「白」貫穿了整體空間，線性的分布，在光線的映照下虛實分陳，讓場域越加的簡鍊。藉由電視、沙發、踏階，黑、白、黃色的呈現下，幾何元素和對比顏色讓空間呈現鮮明的視覺感受。設計師讓留白當成是空間的畫布，家具、軟件是顏料，光線是畫筆，在時光的遞延中，光和影、早晨和黃昏，晨曦、午光、晚霞在空間中皆有不同風景。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》