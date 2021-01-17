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柔和舒活．有溫度的家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
明亮開放方正的公共區域格局，形塑美好生活空間的幸福場景。
明亮開放方正的公共區域格局，形塑美好生活空間的幸福場景。

【文｜Thomas 空間設計暨圖片提供︱築成室內設計有限公司】

煩囂塵世的忙碌之後，回歸內心的渴望與對幸福生活的追求，體現設計美學於當代空間的精準力度，築成室內設計團隊透過巧思純熟的規劃和設計美學的力道，詮釋專屬於時尚生活情境的幸福想像。

調理老屋體質，建構舒適場域

擁有心目中的理想避世之所，在此全然放鬆壓力與實現內心的渴望，透過設計美學的裝飾下，那個叫作家的地方，永遠是心中最柔軟的聖地。以中性柔和的色調細膩鋪陳，在莫蘭迪的平衡協調中體現美感的氛圍，材質上以北歐自然人文的色調鋪陳出空間的柔和舒適感，透過勻稱的木紋釋放視覺的輕盈放鬆，以內斂純熟的設計筆觸，展現硬體空間中的溫度感。

為營造更完整的空間情境，設計師巧妙地透過從玄關入口處，以大面積、機能性十足的收納櫃，修飾立柱的阻隔性，同時也讓電視牆與玄關的延展性更加一致，無把手的收納櫃門和參差的開放式展示架，與對稱多功能空間中的展示收納櫃相互呼應，形成空間中一股無形對話的趣味感。溫潤的木片紋理體現北歐人文設計情調，相佐多功能空間的架高臥榻，型塑空間中的立體層次效果。大面積的開窗螢入充足的室外光線，讓格局方正的公共區域擁有明亮的自然採光，隨著時間光影的變化，在空間中烘托出更具立體感的設計質感。

中軸線的分割，創造不能機能場域的使用。
中軸線的分割，創造不能機能場域的使用。

舒活流暢的動線空間，展現洗鍊的設計手法。
舒活流暢的動線空間，展現洗鍊的設計手法。

多功能的彈性使用空間保留不受限的生活可能性。
多功能的彈性使用空間保留不受限的生活可能性。

多功能的彈性使用空間保留不受限的生活可能性。
多功能的彈性使用空間保留不受限的生活可能性。

柔和光線營造舒眠主臥的放鬆場景。
柔和光線營造舒眠主臥的放鬆場景。

以統一的柔和線條延續整體寢臥空間氛圍。
以統一的柔和線條延續整體寢臥空間氛圍。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.125》

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2020年度APDC亞太設計精英邀請賽得獎名單出爐，除了16件奪得年度大獎、封面作品大獎、傑出設計獎、評審團特別獎之作品，另外共有來自全球113件作品摘得13個獎項類別之金獎與大獎。而此次來自台灣的三家設計公司，依舊憑藉優異實力不負眾望，斬獲大獎肯定，為台灣空間設計領域添上璀璨一筆！現在就一起來看看得獎作品。

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傳統工業風以粗獷、冷硬聞名，鏽蝕鐵件、外露管線、斑駁牆面或粗胚混凝土都是特色之一。在本案設計上，歐德傢俱設計師王廷羽以現代工業風代替傳統工業風，使用大幅紅磚色文化石拉出粗獷印象，配合風格配件撐起主題，同時又運用較溫暖清新的木質櫃體注入溫潤情緒，打破過往對工業風格的既定印象，重新思考、消化、定義，終以全新的樣貌呈現在觀者眼前。

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