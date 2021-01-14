2020 APDC亞太設計精英邀請賽得獎出爐！台灣三家傑出設計公司奪大獎

【文字整輯│Yun 圖片來源│新境創作、得比空間設計、蒝燁室內裝修設計】

APDC AWARDS是由APDC亞太設計中心發起並主辦的國際設計賽事，幕後主辦團隊皆由國際頂尖建築師與設計師組成，參賽類別涵蓋建築、景觀、室內與學生作品，由於與世界多個著名賽事簽訂合作協議，參與此賽事之華人設計師也有望同步獲得海外知名設計獎項，因此每年都吸引來自中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、杜拜、義大利、法國、荷蘭、丹麥、加拿大等國家和地區的傑出設計機構、設計師一同角逐，可見其在國際上的一定影響力。近日，2020年度APDC亞太設計精英邀請賽得獎名單出爐，除了16件奪得年度大獎、封面作品大獎、傑出設計獎、評審團特別獎之作品，另外共有來自全球113件作品摘得13個獎項類別之金獎與大獎。而此次來自台灣的三家設計公司，依舊憑藉優異實力不負眾望，斬獲大獎肯定，為台灣空間設計領域添上璀璨一筆！現在就一起來看看得獎作品。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 大獎

獲獎者 新境創作設計有限公司─許家福、劉家豪

獲獎作品 山海匯

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 住宅空間類 大獎

獲獎者 得比空間設計─侯榮元

獲獎作品 流轉生息，豐萃人文

本案座落的地理區域儼然成為建商群集的住宅開發熱區，此基地作為房產銷售中心，設計者在激烈競爭間，匠心獨運以「降低商業氣息，引入藝術人文」的逆行設計思維，打造獨樹一幟的空間新貌。封閉建築外觀以俐落線條營造神秘感，內部利用回字形動線結合放射型景致規劃，營造柳暗花明又一村的新穎視覺，寧靜舒適的場域序列兼融商業與人文情感訴求，讓其不僅是房產預售空間，更是為人們描繪未來居家的造夢基地。壯麗的水池景觀作為全域軸心，向外延伸藝術展示、洽談、圖書館式設計，提前部署未來社區的理想期盼，將社區設施的附加價值一一濃縮置入。沉穩自然的色系與木質材為主調，結合如水流般躍動的線條與採光導引，內外情景共融敘寫生生不息的情境氛圍，締造城市中的人文仙境。

2020 APDC亞太設計精英邀請賽 餐飲空間類 大獎

獲獎者 蒝燁室內裝修設計有限公司─蕭宏騰

獲獎作品 雪藏至尊

本案為複合式商業空間，除了有飲食交談的餐廳區以外還設置有專門收藏物品的儲物間，而在整體空間的設置中以寬闊通透作為空間主軸，在流暢動線的調配下，運用挑高的空間設計，讓獨立出來的包廂與儲室能展現富有層次變化的樣貌，同時因應不同空間的訴求，在機能調配上，採用獨家設計的溫溼度調節工法、廊道的配置、櫃體層板的裁切、透氣網的運用，妥善地分配，讓各個空間都能展現其機能與美感兼具的樣貌。此外也特別以仿古作為整體風格的營造，在空間色澤的運用、地坪材質揀選上、以皮革染色、木質材料、黑色鐵件、紅磚、玻璃等元素作為介質，漸次烘托出空間整體和諧一致的復古質蘊，在暖調低斂的場域中形塑空間裡獨有的場域氛圍。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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