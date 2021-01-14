粗獷結合細膩、翻新既定印象 打造小宅現代工業風

【文字｜林育瑋 資料｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

傳統工業風以粗獷、冷硬聞名，鏽蝕鐵件、外露管線、斑駁牆面或粗胚混凝土都是特色之一。在本案設計上，歐德傢俱設計師王廷羽以現代工業風代替傳統工業風，使用大幅紅磚色文化石拉出粗獷印象，配合風格配件撐起主題，同時又運用較溫暖清新的木質櫃體注入溫潤情緒，打破過往對工業風格的既定印象，重新思考、消化、定義，終以全新的樣貌呈現在觀者眼前。

專屬休憩空間

本案位於新竹市新屋裝潢，屋主在舊客戶介紹下，受到王廷羽設計師工業風格案例吸引，故延請設計師為他打造一個專屬的私人休憩領域。屋主希望在工業風裡加入清新的元素，考慮到本案為小坪數住宅，設計師以歐德系統櫃和門片搭配淺色木質地板塑造簡雅溫暖基調，同時使用工業風元素及配件作為點睛，以不同以往的現代工業風，規劃專屬於屋主的清新工業休憩空間。

由於宅邸建築本身梁柱較多，玄關設計上設計師使用大幅木質門片將梁柱進行修飾、隱藏，灰色系木質門片除了塑造沉穩優雅效果，也與地坪淺色木質貼片做出對比跳色，呈現更有層次的視覺感受，在玄關廊道尾端，更以一盞壁燈凝縮視角，做出端景之餘，也讓光影引領觀者進入室內廳堂。

色彩與光影 形塑現代工業風

行過玄關，客廳作為室內的第一個場域，設計師使用大幅紅磚色系文化石鋪設牆面，文化石牆面特意不做填縫，在水泥施作完成後直接貼就，吸附後不做修飾，在燈光的照射下將石材本身的質樸、粗獷凸顯了出來，作為公領域的主題和靈魂，設計師更在對立面的電視牆以灰藍色彩上漆，色調一明一暗，將空間視覺留給主題，同時具有沉穩色澤，自有低調優雅性格，和以往工業粗獷的水泥牆面相較，現代工業風格則偏向精緻路線。此外，公領域運用木質系統櫃，展開沉穩色系，將兩側牆面的情感互相銜接，整體視覺空間更為吻合。餐廳則以櫃體做出端景，在中空櫃體裡鑲入石材版面，投入光影，使整體空間更顯光明活躍，餐廳中島則以工業風吊燈作為核心，展現宅邸主旨和精神。

私領域作為一家人放鬆心靈的場所，色調則更顯素雅，白、灰和木質色澤更使人心靈沉澱。主臥整體設計上，以櫃體和客廳做出呼應，運用直立木質櫃體將整體視覺挑高，並在書桌側牆使用懸空櫃體搭配光線，除了有活絡場域之效，也和公領域端景結合。為了讓私領域建築線條和整體色澤同顯溫柔色系，以弧度收去銳利梁柱，打造舒適休憩空間。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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