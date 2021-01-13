串聯空間與想像 展現生活中的幸福滋味

【撰文編輯 | 茵茵 圖片提供 | 思為設計】

案為一家四口的生活住所，地坪占近百坪的毛胚屋，位處26 樓的空間本身就擁有足夠的光線以及開闊的視野條件，此案業主夫妻正打算迎接退休生活，因此希望在設計時能夠重新規劃空間，將「退休生活」作為主軸放入設計中。此空間最大的特色是增設三處吧台區域，以及休閒的機能室，思為設計將需求「細緻化」，讓業主可以在不同需求時使用，處處感受到對於生活品質的體現，讓生活滋味變得可口豐富。

可口的生活滋味 濃淡皆宜

公領域以藍、白、灰等中性色作為基底，並且選用多種不同石紋做為材質搭配，亮點部分採用特色的編織圖紋與石紋材質，如客廳的地毯、餐廳收納牆等，餐廳的輕食吧檯選用玫瑰銅金鍍鈦板，凹折的設計產生曖曖含光的奢華感，同時也能放大整體空間；進入休閒區，透過地板磁磚風格的轉化，以綠色、皮革、地毯等元素，讓體驗者的心情能夠更加放鬆愉悅，吧檯牆面原先想採用復古紅磚作為設計，後來選用具有鏽石感的天然文化石，除了能夠與廚具作視覺搭配，還更可以營造出細緻的生活氛圍；廚房則以不同深淺的灰階色調作設計，中島選用花崗岩，平台選用硬度較高的石英石，而大片牆面選用較易保養的石紋磁磚，透過不同材質的自然紋理營造出舒適的視覺饗宴。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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