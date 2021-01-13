坐落於深圳蛇口的精品豪邸 以精緻頂級的設計體現層峰品味

【撰文編輯 | Christine 圖片提供 | 伊太設計】

座落深圳蛇口深圳太子灣的新開發區，是集結了海洋資源、城市風貌、人文藝術與多元商業產鏈的大型住商綜合體。得天獨厚的地理和經商地位，以及展新的城市系統，讓本區擁有接軌國際的潛能與優勢。位於此區的豪宅透過精緻高級，且面面俱到的設計，為新一代住商模式精心締造享受生活與會商社交皆宜的新式空間。

新興住商模式 空間的品味展演

在這個新興的開發區中，面對可能來自世界各地、時常各處往返會商的高級住商客戶，設計者以兼具生活機能、旅行享受的第二住宅為空間定位。全案以高奢的精緻設計為基調，佐以酒窖層櫃、迎賓大廳等完善的會客需求，讓不管是要長或短期出差的使用者，皆能在闊綽奢華的生活中，同時滿足社經交流、招待貴客以及彰顯自我價值及品位的商業需求。公領域中，自入門處便特別以造型燈具和藝術擺飾加裝別具質韻的迎賓之感，尤其設置了透明的展示酒櫃，加裝氣宇不凡的生活品味。而開放且連通的客餐區域，展示了大氣長遠的視野，並在沈穩內斂的暖香檳色系中，藉鍍鈦金屬等反光材質、石紋與布料，細膩展現方圓有度的內斂奢華。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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