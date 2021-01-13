將審美日常化 形塑明亮舒緩的質感空間

【撰文編輯｜Marine 圖片提供｜凱豐設計】

本案屋主白手起家創業有成，經過多年努力，如今已是業界成功人士的代表，希望新家能以設計的廣度，詮釋一家人理想生活的狀態，同時以設計的深度，彰顯新一代精英的時代氣質。對此，凱豐設計運用前瞻性的筆觸，在沉穩雅致的底蘊中，輔以細膩精緻的細節巧思、濃淡有致的和諧視覺，從現代簡約的外觀，深入精神情感的皮層，成功將審美日常化，賦予居室美好至極的入住體驗。

理性感性並存 構築簡單的優雅

對凱豐設計來說，「設計」所創造出的，不只是居住空間，而是生活內容的本身。從毛胚屋規劃起始，設計師細心斟酌空間尺度的比例，嚴選高規格又環保的材料，在功能及美學之間進行平衡，藉此提煉出最舒適的生活提案。公領域以簡約俐落的現代風格為架構，運用黑、白、灰三色，調和純粹內斂的空間基底，並揉合了雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，透過明亮舒緩的空間語境，表現出生活中「簡單的優雅」。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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