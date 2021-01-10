翠謐極致的空間感受 來一場至尊榮享的完美療程吧

【撰文編輯 |Amelie 圖片提供 | Palladio御景設計】

於現代人們而言實踐美學哲思可以是任何形式的表達──透過音樂創作、藝術繪畫、日常穿搭、生活品調、更甚至是施以醫美技術。本空間為位於台北市區的高端醫美診所，期望透過精湛的醫學技術，予以顧客最適切的專屬服務，並藉由空間規劃，圍塑和諧收斂的寧靜氛圍，期待能給予顧客不同於以往的看診體驗。在本場域中，以相近色調作為鋪述，藉由微霧感低斂冷調特性的灰階色調、靛藍、叢綠等調配收束，使空間在進入後擁有更為沉穩祕境的悠長感受，並藉由青翠綠意、橄欖色、金質調、大理石材面等細膩搭配於空間之中，並適度採用深棕木質語彙於牆面、櫃體，並協搭紋理豐富的石材元素，形塑空間內富含大自然森林氛圍的質樸氣息，使入內後的顧客得以釋放壓力，在最舒適的身心狀態下諮詢任何醫美相關服務，打破傳統醫療空間給人生澀難耐的印象。

在本場域中，以相近色調作為鋪述，藉由微霧感低斂冷調特性的灰階色調、靛藍、叢綠等調配收束，使空間在進入後擁有更為沉穩祕境的悠長感受。

適度採用深棕木質語彙於牆面、櫃體，並協搭紋理豐富的石材元素，形塑空間內富含大自然森林氛圍的質樸氣息。

藉由空間規劃，圍塑和諧收斂的寧靜氛圍，期待能給予顧客不同於以往的看診體驗。

獨闢一座慵懶花園，靜謐之境的尊享

本空間當初為三個相鄰空間打通合而為一的場域，在設計上除了一般醫療空間必備的劃分之外，更多方以顧客入內後的感受作為核心考量，期許整體空間能賦予顧客最具有隱私的規劃，由約診後的等候室開始便是獨立隔間，而在診療動線的規劃上也特意將路線分開，使顧客能藉由空間的劃分感受到極具隱私的隱密特質，並多方確保在專屬完善的療程中，能阻隔並降低受到任何外界影響的可能。

特地增設幾間VIP專屬休息室，獨立隔間內搭配包廂式的沙發座椅，使顧客能保有完善隱私的安心休息。

診療動線的規劃上也特意將路線分開，使顧客能藉由空間的劃分感受到極具隱私的隱密特質。

醫美診所「越 L’EXCELLENCE」也在設計師周甫政的巧妙發揮之下，將品牌精神融入至各場域間。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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