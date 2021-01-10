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以「藍」為題 鋪陳優雅輕奢居致質感
【文字｜林育瑋 圖片｜雲邑設計】
江南工坊藍染飄揚，如霏的柳絮則以溫柔的姿態飄蕩了幾千公里，平安墜落在希臘扎金索斯的潔白的海灘上，化作一顆驚人湛藍的眼淚。客廳作為進入公領域的第一個景，設計師以大膽的手法鋪敘強烈的意象，以藍色呈現兩種情緒。大幅窗景前，藍染紗幔溫柔通透的色澤頗具中國南方藍染工坊意象，情緒邐迤延伸，窗景以弧形拉框，結合異國情調應和著另一側的絲絨藍。絲絨藍作為沙發背牆塑造空間主題，而抱枕和訂製地毯則成為背牆情緒的拓展，有別於江南工坊般的紗幔，更強調高貴性格，素白沙發軟件象徵札金索羅潔白的海灘，而那立於牆面上的色彩則成為千里之外廣袤而清澈的思念。藍色作為宅邸主旨，延伸入書房室內，更以鮮活飽和的樣貌呈現，外顯如精工漆器般的潤澤，又在內裡渲染宅邸主人那刻劃在夢底才能出現的奇幻旅程。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》
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