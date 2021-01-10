破除固有空間意識！在量體間精算異材質比例 以「線」為域
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 玳爾日式空間設計】
法國著名作家布豐七月流火，陽光如沐，新的涼爽空氣到來，逐漸汰換盛夏留下的那些燠熱氛圍，整座城市都保留著舊記憶，又同時呼吸著新的溫度。正如氣候新舊交接，本案為屋齡三十年27坪的老房子，有著一切中古屋的老舊缺陷，採光不足、管線外露、空間場所規劃不利使用等問題。如何在舊的環境中創造新的層次，成為設計師首個思索的問題。考量到室內空間整體規劃，設計師將房屋內空間重新區隔設計，老房子裡所有的問題被重新編寫、隱藏，並引入窗外陽光，藉由「線」、「面」間的情緒延伸，在舊的空間裡設計出更具新意、更穿透、更流動的生活場所。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》
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