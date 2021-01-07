多功能大尺度的休閒平台 演繹日式輕和風

【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 玳爾日式空間設計】

法國著名作家布豐（Comte de Buffon ）曾言：「風格即人，其代表著主體的思想、靈魂與趣味。」恬淡寫意的日式和風、純素主義，兩種語境映射了屋主一家的憧憬與生活寫照，玳爾設計緊扣風格核心，鏈接起由內而外的場域關係，在明亮疏朗的空間予以適度的留白，輔借木質語彙的肌理與溫度，催化一抹別樣的和風美感；同時於冷與暖、曲與直、質與量細膩轉換之間，探究形而上的深層本質，譜寫出隨心所欲的生活節奏。

冷暖平衡 演繹輕和風質蘊

開闊軒敞的公領域，循著人文回歸自然的主軸，輔以清新簡約的色調、溫潤細緻的木質元素，彰顯出輕靈而不失雅韻的空間氣質。風琴簾的運用，猶如濾鏡一般，把入室的光線變得溫婉柔和，閒暇時，女主人也能自由調整高度，遮蔽周圍建築覓得絕佳視野，暫留下室外蓊鬱蔥蘢的綠意之美。顛覆一般客廳的平面設定，設計師運用架高木地板，圍塑出集客廳、書房、客房於一體的多功能和室，再藉幽雅綿延的曲弧分流量體，既明確界定客廳與餐廚區，亦達到引導視覺動線的作用。大尺度的休閒平台，一方面可鋪設榻榻米，打造親子玩樂的地方；一方面能放置活動沙發及家具，讓前來拜訪的長輩享有舒適方便的座位，兩兩交織下，完美呼應「凝聚感情」的設計軸心。此外，設計師借助玄關鞋櫃的深度，順勢延展成拉門式木作櫃體，作為收納床墊、寢具的之用，隨著純白和紙壁紙的搭襯，輾轉營造出悠然閒適的日式風貌。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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