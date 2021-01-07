尋謐北歐之屋 貼近幸福生活的美好距離

【撰文編輯 | Nancy 圖片提供 |知域設計X一己空間制作】

清朗純淨的空間裡，隨著晨光灑落而流轉的，是四季恆溫的暖風。明明已是一處屋齡約20年的老宅，內部卻絲毫看不出一絲陳舊昏暗的跡象，鑒於成員不僅偏愛輕柔明亮的氛圍，更樂於聚在一起享受共讀時光，一處寧靜清新，能承載大量藏書及日用收納的空間，便是其心之所向的夢想宅邸。本案引入簡約北歐風質調，順應色彩趨勢的大地色系鋪展一室自然和煦，融合單純化的軟件與材質，綴以些許繽紛原色妝點，讓跨世代共居的鮮活剪影跳脫淡雅景域，時時豐富畫面的精采構圖。

白、灰質韻結合溫潤木系的低彩度語境，清新譜寫著公領域的無壓自適，全域亦直亦曲、亦剛亦柔的立面，恣意展演全宅的律動與新生。串連為一的開放式設計隨著充沛的日光引入，各個角落皆能幻化為一家大小隨心閱讀的共享書房，大型中島與餐桌融日常樂趣於無形，凝聚一家子的生活重心，談天、共讀、聚會的溫馨片刻，皆能在此欣然上演，傳遞理想的親情主張。

依循成員各自的喜好，專屬私域玩轉不設限的色彩美學，長親房以沉穩木紋為基調，呼應長者追求的靜謐安定；屋主夫妻喜愛的輕淺色系圍塑出主臥自然優雅的日常氛圍；女兒房柔和又別具個性的灰粉色系盡情述說著少女綺想，不論成長的哪個階段，美感精神始終歷久不衰。

輕柔旋律隨著躍動的質材與光影，緩緩推進私密的衛浴空間，灰階質域錯以風格拼磚堆疊獨屬個性風範，添入明亮活潑藍色調點綴幾許，洋溢青春氣息。全域的色彩鋪排如跨越世代隔閡的魔法，在此宅內以無聲的包容，傳遞混齡共居的歡欣情致。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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