白線漫延 精心為屋主打造最本真的空間屬性！

【撰文編輯 | Join 圖片提供 | 近境制作設計】

白的純淨漫延，成為光延展最好的介質，藉由線條的勾勒，設計理念落實於空間之中。以簡潔質樸為核心，意在營造一種簡潔、乾淨、純粹，拋開一切需而不實的裝飾，保留最本真的空間屬性。

進門玄關採用極簡的手法闡釋空間，以材料劃分區域空間，不鏽鋼材質創造重點空間轉換的心理感受，灰系石材從地面延伸至牆面，形成一個L 形的空間體態，石材與金屬冷冽凸顯現代感，不同材質圍合界定入口區域空間。

穿過玄關進入整體開放的區域，在大面積的牆面上用不同材質提升變化，以廊道軸線架構貫穿量體之間，核心連結公區與私區功能區域，客廳至中島通透性延伸了空間視覺上的深度與廣度，除了作為居住的核心主軸，也呼應牆面造型，賦予展延空間的可能性。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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