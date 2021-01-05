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美式貴族演繹巧思 就想要瀟灑紳士同款的品味雅宅！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | 繽紛設計 圖片提供 | 繽紛設計】

本案的業主對於精品品牌高度的了解及品質追求，因此本案設計就如同高級訂製系列，從設計到材質，經過無數次客戶與設計師之間的討論與確認，此案也成為繽紛設計極具特色的設計案例之一。本空間的設計帶入大量深色烤漆線板，古典家具細節元素，前期設計時設定的皇家藍（Royal Blue）元素轉換成主臥室繃布顏色，提供主臥室沉穩且優雅的基調。由於業主對於深色系居家裝潢的熱愛，在設計上團隊大量使用深色壁面材質，壁爐也屏除白色造型，而改噴漆成黑色，使得整體空間設計更沉穩，展演令人過目難忘的紳雅風範。

居家風格打造在傢俱挑選上也可見屋主與設計團隊的用心，本案以古典風格元素規劃全區空間的傢俱。從硬裝材質都挑選沉穩及深色調為主，因此在傢俱的選色上也呼應整體硬裝材質，傢俱收邊以描金、可可烤漆色、黑色鋼烤漆面呈現效果，鉚釘金屬色及五金大小、布料挑選等等細節，以觸感及奢華質感進行討論及顏色的搭配。

客戶特別挑選Ralph Lauren 經典格紋布料來訂製部分家具及抱枕，尤其是主臥床組後方的藍色格紋裱布飾板，充分營造出如同大亨小傳般的美式奢華風格。空間中的軟裝搭配尤其以燈具擔任畫龍點睛的腳色，本案中餐廳吊燈是特別從荷蘭進口，帶點牛角造型的燈飾，壁燈及檯燈則為具有古典金屬細節的燈具，從小細節處與紳雅風範相互輝映。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》

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