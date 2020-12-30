將山嵐美景化為絕美的室內端景 打造優雅舒心至臻豪邸！

【撰文編輯 | Marine 圖片提供 | 域建設計】

本案坐擁25樓高的絕佳視野，周圍連綿起伏的山巒，形成一片無邊的綠海，構築了靜謐悠閒的境地。設計師遂以現代簡約的手法，混搭出優雅澄淨的居家風貌，讓此宅猶如美術館般優雅舒適，同時將窗外雲霧飄渺的自然元素融入設計構思中，精彩演繹山林間雲霧繚繞的唯美氣息，既滿足了人對自然與純粹的嚮往，亦完美彰顯居住者獨具的生活品味。

至臻至美 圍塑高品質生活環境

空間以極簡的現代風格框構，搭配精選的傢俱與裝飾品，形塑典雅舒心的美學氛圍。其中，地坪以大面積的石紋鋪敘，黑白灰的色彩搭配細膩的紋理，不僅提升了空間中的層次感，亦碰撞出優雅華麗的氣質。而如同雲彩般的石材，也巧妙呼應著窗外雲霧飄渺的絕美意境，好似將天空的雲彩留在屋內、徜徉在大自然的擁抱中。為了平衡冷暖的視覺和諧度，設計師採以清淺色調的橡木，為整體挹注溫暖氣息，調和出濃淡合宜的生活溫度。此外，空間採開放式的型態呈現，僅僅以天花與家具作為隱性的區域分隔，大幅提升室內的視野尺度，讓居住者不論在客廳、餐廳、廚房等區域，都能隨意見到窗外自然美景。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》