賞楓賞月賞秋香！個性雅痞宅與室外美景相互輝映

【撰文編輯 | Marine 圖片提供 | 域建設計】

在有限的空間裡，如何放大空間尺度，達到視覺上與居住上的舒適感，成了住宅案在室內設計上的重點之一。在此案中，因絕佳的基地條件與男女主人現代雅痞的個性樣貌，設計者遂以清新明亮的色彩搭配、寬敞舒適的空間比例、流暢的動線架構起格局分佈，透過現代簡約的表現手法，並且運用清玻璃透明通透的材質特性，納入窗外綠意盎然美景，圍塑溫馨舒適的二人世界。

通透明亮 演繹富含溫度的美學層次

設計師以一道清玻璃作為隔間，讓書房保有良好的通風及採光優勢，隨光影流淌變化，織構通透自在的空間感。此外，在客廳設計上，也重新調整了電視牆的尺度，巧妙運用電視牆後方的閒置空間，轉化為電視設備的收納，不僅有效發揮坪效，也達到視覺上的延伸效果。私領域延續一貫優雅柔和的調性，融入人文與藝術，輔借不同材質元素堆砌美學層次，玩轉出獨特別緻的空間端景；搭配色彩鮮豔的收納櫃及風格軟件，擺脫單一的色彩構圖，帶來生動視感與活力。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》