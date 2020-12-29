以「情感」為介質 在明暗有度的空間中輕譜優雅旋律

【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 成舍設計 民生公司】

著名音樂家埃克托．白遼士（Hector Louis Berlioz）曾言：「音樂是心靈的投射，它不像化學那樣能進行實驗分析，而偉大的音樂只有一種真正的特性，那就是『情感』。」對設計師來說，情感體驗遠比具體環境更為深刻，在黑白灰清晰澄靜的線譜裡，以開放形式擴大家人常聚的核心場域，透過豐富的層次變化與細節巧思，譜序優雅舒緩的空間音韻；期待藉由場域的溫度、情感的連結、個性化的展現，描繪出居住者獨有的寄情歸宿。

層層鋪敘 輕譜空間旋律

兩個喜歡玩音樂、收藏公仔的女生，與四隻毛小孩共住一個溫暖愜意的家，期望在未來的日子裡，可以陪伴彼此、享受悠閒時光，任思緒情感緩慢流漾，一步一步記述屬於自己的日常故事。空間以低彩度層層鋪敘，在明暗有度的構圖中，既體現出簡約生活的高質感，亦傳達居者的個性與態度；而明確清晰的場域佈局，則以規則的動線貫穿，使每個獨立區域的走線皆有著銜接連貫性，藉此讓光景、時間、與家人互動的美好畫面，疊合在同一維度。設計師利用深淺對比的地坪，圍塑出玄關落塵，並規劃了全身鏡方便屋主外出時整理儀容，背後襯以暈黃的燈光，讓人一回到家，即能感受到空氣中飄散著溫暖、幸福的味道。另一側採木紋鋪敘的牆面，隱藏了大型的儲物空間，可收納大衣、電器、雨具等，成就一應俱全的機能美學。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》