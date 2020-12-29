瑞典ASKO家電聯手知名藝術家優席夫 顛覆家電美學！

【文字整輯│Yun 資料暨圖片提供│慎康企業】

生活即是藝術，藝術融入生活。來自瑞典的高端精品家電品牌──ASKO瑞典雅士高家電，近日與長期關注在地、環保的國際級原民藝術家優席夫合作，推出限量彩繪洗碗機款，從深入海洋的畫作中傳遞出藝術家溫暖正向的能量，賦予廚電截然不同的美學新貌！

始於美學，終於生活。人類的每一步設計創造，都是為了轉化藝術、美學的能量，注入科技便捷的嶄新技術，帶領人們邁向理想生活。源自擁有純淨的空氣、水源，以熱愛大自然為名並樂意頌揚的瑞典，ASKO瑞典雅士高家電自1950年立以來始終貫徹斯堪地那維亞設計和工匠精神的完美結合，不僅注重功能、智慧和堅實耐用，更是秉持環保信念，設計打造出貼近生活的家用電器。旗下兼具品味與質感的頂級家電─ASKO高端洗碗機，承襲獨特簡約的北歐設計，搭載人性化的高端效能，更以低耗電、低噪音及低耗水量的高標準，結合「可回收再生」的零件與堅實耐用的不鏽鋼材料，成為第一家瑞典授權貼示天鵝環保標章的洗碗機製造商，陸續獲得國際ISO900的品質認證及歐盟的A~A+++ 級評鑑，成為廣受認可的環保品牌。而長年對於愛護地球的投入，也讓其本次與十分關愛環境與文化的國際級藝術家優席夫達成難得的合作。

擁有阿美族血統，出生於花蓮玉里的原住民部落－馬泰林村，目前定居於英國藝術之都－愛丁堡的優席夫，是目前少數在歐洲以原住民為主題推動台灣文化，並成功發展的原住民藝術家。這次限量的藝術彩繪機與優席夫的兩幅作品合作打造，畫作中傳遞出藝術家對海的熱愛，透過畫筆呈現不同海洋的美麗姿態，並將這份感動轉化成畫筆下的永恆。畫作「加勒比海的秘密花園」透過優席夫之眼，將他在中南美洲旅行時，潛水觀看到如繽紛秘密花園般的海底世界記錄下來，以創作幻化深刻感動。「太平洋的秘密花園」則是2013年優席夫在花東駐點創作的期間，藉著浪花拍打在案上的耀眼生命力，描繪下作為台灣之最的花東濱海景色，期盼人能珍愛並守護自然的美麗。

加勒比海的秘密花園

太平洋的秘密花園

當瑞典堅信的純淨精神，遇上台灣原住民與生俱來的守護信念與色彩力量，本次意想不到的跨界合作，不僅是家電美學的一大突破，更要跳脫家電與質感生活的界限，走入教育深耕美感、環保等精神的傳承。透過躍然於機體上的藝術，賦予人們珍惜地球的深刻意義，更希冀共同支持文化的在地多元性，合作限量藝術彩繪機將以部分銷售所得贊助花蓮玉里秀姑巒溪旁一間體制外的全阿美語 Pinanaman 河邊教室，讓 3 到 6 歲的原住民孩子有機會在全母語的環境中生活、長大，創造跨界合作的更大影響力。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.131》