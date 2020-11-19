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2020 MUSE Design Awards 台南療癒系設計師奪鉑金獎！

聯合新聞網 / OPEN Design

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 在大樓公設作品《富旺微美居》中，將「美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現」的理念，發揮到完美極致，透過天然紋理的木、石材，以空間微塑自然，讓來到此地的人們度過美好時光，而如此游刃有餘的設計手法，獲得MUSE Design Awards的評審青睞，拿下鉑金大獎，為團隊再度創下榮譽高峰！

設計總監 莊媛婷

創意總監 鄭瑞文

公司簡介

『仝育』象徵著一群人在同一個空間孕育成長之意。

2006年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿，帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗；加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。

「人法地，地法天，天法道，道法自然。」

仝育將存在於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間——賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌，讓場所能自然地與身心靈交融，實際落實「空間培育人格」的設計理念。

團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。

立基於台南，跨足至國際，仝育設計的獲獎足跡遍佈—中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。

設計理念

莊子說：「天地有大美而不言。」美就在我們生活中，享受生活、觀察生活、體驗生活。美是沒有道理的，美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現。

仝育設計團隊秉持對生活與設計的熱愛，藉由與客戶的深度溝通——「以人為本、從心出發、靈性醒覺、道法自然」，將生活中美學靈感，運用在壁紙、畫作、藝術品、傢俱等物件，幫客戶塑造出專屬個人風格品味的居家情景。

不僅僅提供機能和形式上的規劃，更加關注空間使用上的考量，希冀撫慰居者的身、心、靈需求。這是設計上的挑戰，也是一個場域內在的精髓。

我們以空間微塑自然氛圍，並透過療癒元素的運用，創造一個｢慢、靜、雅、簡、散｣，兼具自然與藝術美感的人文意境；重新找回居者心靈的復甦與感動，進而達到「療癒人心、創造幸福」的最終目的，為客戶塑造「出門就想回家，回家就不想出門」的生活場景。

精選獲獎紀錄

2019

美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

法國 Novum Design Award 室內設計類 金獎─觀心之所・意在潛遊

義大利 A’Design Award 銅獎─明水森林、微塑自然、典藏優雅

中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類 優秀獎─典藏優雅

英國 London Design Awards 銀獎——暖意盎然

2018

中國 金堂獎 年度優秀住宅公寓設計─海暮色

台灣 全球華人傑出設計金創獎 別墅複層類 銀獎─深喻恬靜.自然共生

義大利 A’Design Award 銅獎─海暮色

2017

美國 IDA Design Award 設計獎 榮譽提名獎─暖意盎然

義大利 A’Design Award 銀獎─深喻恬靜・自然共生

澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─光影共舞・質樸之邸

香港 Hong Kong Design Awards 金獎─遊綴於潤白之間

日本 Good Design Award 決選入圍─深喻恬靜・自然共生

英國 FX 國際室內設計大獎 綜合開發類別項目─青逸、千鼎苑

鉑金獎作品《富旺微美居》

▲空間中的環境設計理念源自共享概念，而在大門入口設置的綠意植栽，使得通往的公設大廳的路上，充滿樹木成蔭的氛圍，並呈現大樹綠景包圍的景色，讓大樓居民至此皆能度過悠閒時間。
▲空間中的環境設計理念源自共享概念，而在大門入口設置的綠意植栽，使得通往的公設大廳的路上，充滿樹木成蔭的氛圍，並呈現大樹綠景包圍的景色，讓大樓居民至此皆能度過悠閒時間。

▲各個公設中的開放空間，裝飾具有透氣滲水功能的石材，並與大自然氣息及陽光串連流通，場域在綠色建築的概念下，彰顯獨特的設計概念。
▲各個公設中的開放空間，裝飾具有透氣滲水功能的石材，並與大自然氣息及陽光串連流通，場域在綠色建築的概念下，彰顯獨特的設計概念。

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