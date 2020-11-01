2020 德國iF設計獎 │住宅空間作品《Discretionary Green Courtyard》

【文字來源｜編輯部 圖片提供｜格綸設計工程公司】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

格綸設計工程公司─虞國綸 設計師

「Discretionary Green Courtyard」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

「景深自由通透」、「建立情感互動核心」以及「與自然光合交融」，大致可以歸納為本案設計的三大主軸。全宅由原始毛胚狀態切入，過程中結合多項先端科技、人性化思考與精斂的材質學、工法應用，除了積極涵養居住者與空間、自然的親密關係，也順勢打造一座精緻度、機能性、舒適感皆無可挑剔的新世代宅邸。

全宅雖擁有三面採光的大戶優勢，但進門玄關處卻明顯偏暗，因此設計師打造一整面植生牆，營造一回家便如同走入一座森林、大反差的情境驚艷引人入勝，實作上並搭配灰鏡天花板，加上色溫接近天然光的照明計畫，一舉突破暗區限制，成功借凸顯大面植生牆的蓬勃綠意，熱情迎賓也醞釀場域包容力，地坪則選用質樸木紋石，精工裁成不同大小、紋理行交丁錯拼，於極度和諧舒服的暖調中，釋放宛如置身大自然的療癒氛圍。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》