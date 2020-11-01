2020 德國iF設計獎 │商業空間作品《TG HOSTEL》

【文字來源｜編輯部 圖片提供｜大崑國際室內裝修】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

大崑國際室內裝修─江俊浩、李欣 設計師

「TG HOSTEL」榮獲2020年德國iF室內設計商業空間類─iF設計獎

圖格旅音似英文Take a Trip，亦涵納空間中的幾何元素，建築立面以白色的幾何秩序牆面搭配灰色框線塑造出視覺窗型式的內部展示手法，強調與周遭環境的區別，在紛亂的舊城區中創造一方淨土。室內空間上可比擬藝廊，立面延續使用白色為基調，單純的背景使旅客化身最亮眼的色彩，而人們在其中活動的記憶片刻，則成為展牆上獨一無二的作品。

相較一般青旅，本案為背包客釋放大量空間，如走道、桌椅、梳妝台等，希望旅人在回到房間時，除了休息也能與室友互動，達到共享、共眠、共食、共樂、共有的基本設計核心價值，利用空間載體將活動事件與場域結合，創造出人與空間的記憶連結，以新型態設計顛覆人們對尋常旅店的印象。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》