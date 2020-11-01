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2020 德國iF設計獎 │建築空間作品《In Between》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片提供︱虛室亦白國際設計事務所】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

虛室亦白國際設計事務所─鄭文郎 設計師

「In Between」榮獲2020年德國iF建築空間住宅類─iF設計獎

本案運用了明代造園大師-計成 所著《園治》中的 因、借、體、宜 的概念；將基地分成三個區域，由兩個獨立的建築量體圍繞著既私密又通透的景觀天井，再運用空橋座連接；兩個建築量體自然地穿梭在天井中，因此也刻意將各空間所需的開窗安排在天井的兩側。與鄰房接觸的三個面為了不造成彼此的干擾，所以不直接開窗，因此為了體現混凝土的質樸與建築線條的呈現，在極需自然採光的垂直動線的迴轉梯位置，我們使用了透光的玻璃磚，就如冰塊般的光線呈現。如此一來不僅模糊了戶外與室內的界定，亦保有了使用者的隱私，也隔絕了戶外喧囂的人聲與車流，賦予居住者一個自在靜謐的生活。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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