2020 德國iF設計獎 │住宅空間作品《Past Continuous》

【文字來源｜編輯部 圖片提供︱玳爾日式空間設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

玳爾日式空間設計─朱志峰 設計師

「Past Continuous」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

念舊的業主，敘述著小時候居住在日本宿舍時的記憶，覺得榻榻米給的安心感，是現代硬地板材質所無法取代的。木造房子的溫度訴說著歲月靜好，而現代的RC 電梯集合住宅，擁有因大量公設比例而略顯侷促的三房兩廳格局，有無機會也能感受那些曾經的美好呢？這成為設計者必須創新突破的重點。

客廳窗外的風景，由於無法成為視覺的加分項目，我們索性放棄了「景」，而全力經營自我內部的舒適度，也讓近日過度被強調的無印良品日式文青意象，透過了更符合本地的軟裝及藝術陳列，企圖深化、改寫和風印象。除此之外，重新啟用屬於傳統的自然素材，如紙、草、泥土、原木等，也是想喚起那段「自然素材」的曾經，藉以喚醒近年來一昧追求著人造新材質，卻因此破壞了生態環境的建築裝修業者，能決定未來人類生存環境的我們，是否也該重新思考「友善地球」的設計方法呢？

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》