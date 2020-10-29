訂做創意競技場 增加靈動的虛實趣味

【文字來源｜林雅琳 圖片提供︱成舍室內設計 復興三部】

什麼樣的工作空間，才會是創意人歡欣擁抱的競技場？比起一堆OA家具刻板堆疊的傳統辦公室，專業設計師所在的腦力開發場域，絕對得是截然不同的異想世界，擺脫無趣與冰冷的桎梏，大膽採用各種令人意想不到的素材與色彩，富有實驗性質、激發想像力的點子自由揮灑，在這樣的空間裡，當然也最能孕育設計者獨到的設計語言。

空間的氣質其來有自，但最關鍵的理由，在於現場天地壁之間的比例拿捏、設計者對於各種材料的了解乃至純熟組接運用，以及依需求衍生的單元分區等等，也因為有了明確主題與自主情感，因此本案選擇低調的灰階加上有溫度的淺木色，作為輪廓的基底構成，而這些色調與材料，也就成為鋪墊層次的過場。

從一進門開始，就能感受到取法「迂迴」的動線導引，大門左右分別設定為吧台區和沙發接待區，加上主管辦公室前的洽談區，成為接待來客的金三角。在大門右前方打造一列自沙發接待區延展而來的多功能隔屏櫃，目的除了劃分接待區與同仁工作區，末端呈弧度彎折的這列屏風櫃，本身也擔負著適度屏障視線直入工作區的任務，而鑲嵌於上的灰色玻璃可穿透空間視角，增加靈動的虛實趣味外，中段另以橫格櫃型態呈現，接續尾端的鐵網展示牆，以最少佔地創造最大化的多功能。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》