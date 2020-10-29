光氛清新日常 創造寬適且彈性有餘的生活風格

【文︱Caroline 圖片提供︱朵爾空間設計】

無論空間坪數是大是小，一個能貼近人性需求、兼具實際居住機能與視覺美學呈現的成果，皆需經過縝密的探尋及思考。特別是在尺度有限的小宅裡，更需要極致地發揮每一寸坪效，創造寬適且彈性有餘的生活風格。

巧思改造，坪效、機能更加乘

這是一間室內坪數約15坪的中古屋， 但對於甫踏入婚姻的屋主夫妻而言，卻是攜手共創新階段的起點。考量未來建立小家庭、養兒育女的計劃，因此保留舊有兩房的配置，不過全室就格局、動線及與機能面的完整性而言，仍有多處須加以優化。首先，室內唯一的一間衛浴，在面向公共廳區及鄰靠主臥處分別開了兩扇門片，原本的用意是將客浴納入主臥變成套房使用，但對已經不大的空間來說，多開門片代表多了另一道動線，既消耗了一定的坪數，也導致如廁隱私上的不便。另外，室內所有隔間入口都是顏色不一的傳統平開式門片，不但視覺雜亂，也造成了空間浪費。

於是，設計者在不影響舒適度的基礎下先將衛浴略為縮小，並減為一道門片，主臥房門也因此能轉向牆面之間的內凹處，維持私領域的私密感；同時改以具反射特性的茶玻材質建構門片，擴大空間感。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》