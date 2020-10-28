2020 德國iF設計獎 │商業空間作品《LAFONCE．MAXONE》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜巨匯設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

巨匯設計─程瀚陞、呂欣璇 設計師

「LAFONCE．MAXONE」榮獲2020年德國iF室內設計商業空間類─iF設計獎

「西安」地處中國中心，承載千年歷史的古都，積澱出博遠邃美的文化體系。如今西安教育重地，肩負著復興中華文明的使命，成為孕育文化、延續史脈的搖籃，這樣的地域背景，更為當地「創意設計產業」奠定堅實的基礎，開創文商結合趨勢之先河。

此案為位於西安市北郊的一個工業區，並非人潮眾多的商業核心區，因此，制式化的複合式經營模式，顯然不足以吸引客戶。當巨匯設計接手規劃時，該項目已是閒置三年的毛坯建築體，借鑒原始結構粗獷不羈的自然樣態，設計者援引天光展演力與美，氤氳出空間內蘊的精神向度。

基於南北坐向的狹長場域，以及四層採光的挑空段落，巨匯設計以五感設計為主軸，保留原本建築挑空的優勢，藉此塑造出強烈的空間張力。此外，設計者汲取長序列格局的特色，將邃賾的視覺，順勢轉化成充滿儀式感的動線體驗。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》