2020 德國iF設計獎 │住宅空間作品《Roof House》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜深活生活設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

深活生活設計─俞文浩、孫偉旻 設計師

「Roof House」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

一張輕薄如紙般的天花板割出三個自由向上的屋頂，界定了空間的領域，同時提供了使用者安定的領域感並同時保有開闊的視線、感受的連結。一道曲線畫隨興地劃過了空間之間，像是一條記憶和記錄生活的故事線。旅人喜愛記錄生活，這一條故事線串聯起整個空間的記憶，讓生活的時刻能夠隨意記錄，讓空間能夠隨著時間的累積而產生流動和傳承。這是一個放鬆的地方、一個感到自在的居所。

室內公共區域以三個木質挑高屋頂界定客廳、餐廳、吧台等機能區域，在屋頂下微微地感受領域性，平順輕薄的塗料天花像是隱領著視線的小徑，可以自由地將視線移動到任何地方，也能在亭下、徑下沒有阻礙的遊走。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》