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嚮往回到「家」的自在和舒暢 打造光感、綠景充滿的日常
【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜參與室內設計】
外在世界的繁雜與忙碌，總是格外令人嚮往回到「家」的自在和舒暢，它既是一個和家人共享親密時光的互動場域，也是一處能安頓自我、卸下精神負擔的歸依。作為包容一切生活樣態的空間盒子，本案摒除過度包裝，以簡潔的設計輪廓、律動層次細節體現簡而不凡的品味主張。
打造光感、綠景充滿的日常
擁有高樓層、週圍毫無遮蔽、大面採光的基地優勢，此宅所具備的先天條件可說相當令人稱羨。設計者於建築初始的毛胚狀態進場，環視空間雖有60坪的寬闊尺度，但格局偏長向且主要窗面居於其中一側，如何在兼顧機能、劃分適當區域屬性和創造流暢感受之間，又能讓光與景滲入每一個角落，遂成了本次的設計主軸。
從用以對接內外的玄關區，一步步緩進都暗示了即將到來的無限視野，運用具反射特性的鏡材鋪陳立面，除了滿足外出檢視服儀的需求外，更有著自然借景、視覺擴張的效果。沿著溫潤的木紋廊道轉進室內，公共廳區的開放式佈局將天光綠意以最大尺度橫幅開展於眼前，儲藏間及音響視聽室隱於線性格柵之後，營造或虛或實的牆面趣味；順著窗面將電視牆後方規劃為主人寢臥區，這樣一來，不論是客餐廳、視聽室或臥室，皆能賞覽戶外的自然景致。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年9.10月號或上設計王觀看更多設計資訊
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