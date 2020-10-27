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2020 德國iF設計獎 │住宅空間作品《No.92 Light and Landscape》、《No.601 Peaceful and Comfortable》、《No.1328 Concentration》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜圭侯設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

圭侯設計─洪文諒 設計師

「No.92 Light and Landscape​」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

柯比意（Le Corbusier）：「光線一如結構之形，創造了場域氛圍與感知。」室內區域介質藉由開放、半穿透或推拉門扉等形塑，造成裸感空間，使整體空間具有良好的降溫和通風性能，同時再巧借開窗尺度，擲進光與影的融合，與牆線、與物件、與媒材共同演繹人文風格，也循此展現對於環境、建築、空間與生活的虔敬態度。

設計師於其中所安排的各物件，其自然肌理與形構，在光的鐫鑿下，展現婆娑層次，促成轉身之間美麗風景，他表示：「設計的章法，必須適應環境與生活條件，創意的展現，則是畫龍點睛的溫度所在。

圭侯設計─洪文諒 設計師

「No.601 Peaceful and Comfortable」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

「無」並不是物質，但也不是「空無所有」，從無到有，再由有至無，拒絕既有的流行語彙和潮流風格，環繞著「有」與「無」的關係轉變，設計之後所展示的是居住者生活情感作用後的結果。

線面之間未有的色彩與造型，家具也是簡化之後的陳列，卻深深蘊含著不同情緒的力量，如：和諧與靜謐、安定與舒適、承載與包容，以及生活裡可能產生的複雜難言感受，在空間當中均如實清澈的羅列，具體而微的展現屬於居住者的典範與美感。

圭侯設計─洪文諒 設計師

「No.1328 Concentration」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

設計從減築概念 ─「建構建築物時減少佔地面積，聚集生活機能」，回歸於虛靜底蘊，以虛勝實，以靜致動，達成無不為的生活目的，成就靜觀身心的智慧。

建築，在綠意之內，以清水模為材質的幾何狀外觀，貼近使用者角度，只把材料的本質展現，意圖令人專注於感受建築物的空間和光線，任由當代設計家具及單色系陳設，勾勒出場域、機能及形體。當居住者身處其中，感受空間開揚明亮，配合陽光角度，使室內不斷與環境交融、對話。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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