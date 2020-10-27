2020 德國iF設計獎 │住宅空間作品《Return to the Mountain Woods》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜朱英凱室內設計事務所】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

朱英凱室內設計事務所─朱英凱 設計師

「Return to the Mountain Woods」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

此住宅空間規劃設計案，業主長年旅居海外後回台，期許住宅同時成為親朋好友的聚會場所。因此百餘坪的空間擘劃為會所與住宅居所，以貫串整體的理念規畫，設計上運用大理石、石材、木皮、鍍鈦、鋼板等多樣材質，演繹現代豪邁，以回歸自然為主題，讓業主回家猶如進入山林，將自然融入生活，擷取各種元素，重現室內自然景觀風貌。

玄關處以深沉木色包覆衣帽間，身入其中給予安定的氛圍。以潑墨石材設計隔屏，創造流水意象，二進會館空間，以客、餐廳與中島吧檯構成招待場域，拿捏合宜的空間尺度展現大坪數的氣度。電視主牆以質地粗曠的灰色觀音山石皮，凸顯石材自然厚實，比例分割突現精緻度並呼應大山大水的氣勢。餐廳選擇以具穿透性猶如星辰點綴的燈飾，以深灰色背景呈現，襯托光點，比擬夜空之形象。吧台區為空間另一種核心，以活動滑門隱藏後方工作檯面，使視覺更為精簡俐落。公用衛浴延伸自然灰色調，並以暗門隱藏，空間的表情更顯張力。