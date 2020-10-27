現代輪廓+中式家具 創造如宣紙染墨的人文質蘊住宅

【撰文編輯｜Christine 圖片來源｜佐佐木設計】

在近百坪的空間裡，簡練的中式家具有如筆墨寫在白而無光的宣紙上，中庸不過度表現的筆觸，行雲流水地道盡業主無為自得、退休後的心志與豁達。這些風格鮮明的中式家具，其實是業主多年的收藏，而本案則是業主在退休後購買，希望未來可以一直住下去的歸屬。在簡約的空間背後，充滿了許多繁複的規劃，透過設計的轉化，一一具象穿越時空的不同畫面，創造現代、中式的溫馨住宅。

以古之家具穿今空間設計

在設計之初，喜好、蒐集了許多中式家具的業主，希望可以將自己的收藏，作為本案的家具使用。為此個性鮮明、風骨猶勁的明式家具，便成為本案最特殊的落款。面對全案的平面規劃，設計者依循著這道充滿古典色彩的題綱，給出最適合的答案。在色彩計畫上，黑、白、灰等淺色系創造了簡潔不失設計感的氛圍，設計師刻意以霧面的磁磚，鋪敘人因漸入、文理俱愜的地坪視覺。整體設計目標希望在古典與現代之間，取得最長遠、耐人尋味的永續樣貌，因此設計者巧妙利用磁磚、雕刻木板與淺色調，襯托出中式家具的設計精髓。並簡化過度表現的空間線條，以色塊和光線引導視覺的留白，在不管是玄關入門後的長廊，或是客、餐聯通的場域間，每樣家具都能在空間中展演自身。

內外俱足 圓滿家庭

擁有寬敞室內空間的本案，不僅擁有採光充足的客餐公領域，更得天獨厚的享有戶外露台。為強調戶外空明的光景，設計者以木棧地坪與低矮的園藝，讓環景的變化成為觀賞焦點。內部私領域則依循家庭成員的需求逐一規畫。

居中的佛堂，以雕刻木作門片開啟靜心皈依的意象，內部的開放式層櫃、抽風系統則滿足了平時女業主需要展放經文與燒香的需求。考量到業主子女未來回家暫居的可能，三間臥室不但賦予等比的空間規劃，在視覺上更加諸深邃的選色，以及繃布床頭和金屬格柵，創造精品飯店般的質感臥室，讓偶爾回家的業主子女倍感放鬆。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》