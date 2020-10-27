2020 MUSE Design Award 最新戰果公布！

【文字整輯 ｜ Timmy 圖片來源 ｜ 亞維空間設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！

而今年的MUSE獎，儘管在2020這艱辛的一年，大家依然踴躍報名，為自己的設計作品增添風采。就在10月8日，MUSE公布了今年的得獎名單，其中台灣設計公司:亞維設計以設計作品 「紳士品味」，同時獲得了2020 MUSE設計獎室內設計的金獎與軟裝設計的銀獎，成為了今年設計比賽的最大贏家。而今天，就追隨著LMG團隊，一起欣賞亞維設計的得獎作品「紳士品味」，看看設計師如何將居住空間打造的如「紳士」般高貴莊嚴。

【 2020 MUSE 軟裝設計 銀獎 】

獲獎者 : 亞維空間設計設計

設計師 : 簡瑋琪

獲獎作品 : 紳士品味

本案為業主作為日後身心休養的退休宅，對於住屋的要求為舒適放鬆的適壓感受。延山而蓋的獨棟別墅，在精心的空間動線、色澤材質、燈光照明、軟裝陳設與喜愛圖案的協調搭配下，堆疊出豐富且錯落有致的住宅樣貌，以法式鄉村風格為主軸，運用屋主喜歡的爵士藍，點綴各空間氣息，醞釀出獨有的生活情調。

原屋狀況為老舊住宅，因此在翻修工程的施作上，首先梳理老舊管線的配置問題，並重新規劃住屋樓層配置，在沿山而居的房屋中，採用好幾道防水工法，奠定屋內空間的安全維繫超前佈署，同時，運用多種防水、防塵塗料，克服先天屋內可能擁有的自然困境。同時因應屋內為屋主退休的宅邸，故在動線規劃中特別以地坪統一未有高低起伏的空間配置作為設計主軸。

作為屋主退休宅，故在色彩與動線、收納、燈光等皆為屋主專屬規劃，以法式簡約風格作為空間鋪述，運用基本法式元素展現優雅氣息中帶點古典質韻的清麗風貌，並且以爵士藍色調，木質紋語彙營造出舒適清新的居住空間，同時也在空間中適度擺入和諧的配件元素，與空間陳設相互呼應，從花磚、電視牆面、收納櫃體，到傢俱、立燈、 掛畫 等，組成新的空間立體畫。

獨棟別墅通透的空間特性，讓設計師在空間格局劃分上，把天然綠景納入室內，並將每扇窗加大，運用百葉窗的配置，讓窗外精心打造的綠意庭院與充足的陽光能適度地穿透到屋內，讓在室內可以擁有如度假般清新愜意的氣息。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》