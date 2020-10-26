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2020 德國iF設計獎 │辦公空間作品《Reactivate Zone》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜寬居國際設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

寬居設計─許家慈、柯韋存 設計師

「Reactivate Zone」榮獲2020年德國iF室內設計辦公空間類─iF設計獎

本案為40 年的老屋，欲重劃為全新的辦公場所，業主特別希望保留建物原初的本質，因此我們在空間中不做過多的裝修，僅以單純的材料運用和配置，延續並重塑老宅的面貌與表情。而為了讓36 坪大小的空間，獲得更多的坪效，我們拆除建物原先的隔間，輔以通透材質及平面規劃，讓場域達到極大化。

一樓以中島吧檯作為場域的分界，前為會客區、後為會議室，方便遞送茶水招待來客，並讓兩者不同功能性質的空間得以同時運作。吧台桌面使用質樸柔和的雅士白大理石，其耐磨性強、不易粘微塵，在維護保養上亦較為簡便，大幅地增長其使用壽命。而在牆面層板及吧檯上沿，則選用5mm的不鏽鋼材質，除了達到輕薄的視覺效果，更呈現材料的最原始樣貌；與一側保留原始牆面的斑駁質感遙相呼應，敘說回歸本質的空間語彙。

「環保」亦是我們在本案中的一大訴求，設計者採用環保無毒的安全質材，拆除原先屋主多加的裝潢，僅透過單純的材料本質，如甲板、角料、水泥粉光等，建構二樓的辦公空間；並將舊有的隔間牆拆除，讓空間得以延伸、擴大視感。因應建物原有的斜屋頂條件，保留紅磚的透氣孔，讓空氣對流順暢，達至冬暖夏涼的舒適感受。而在裝修上，我們皆採除醛塗料，希望為業主打造無毒安全的環境，呼應屋宅的原始本然樣貌。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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