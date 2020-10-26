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2020 德國iF設計獎 │包裝設計作品《SPAUKEAU》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜SENSE CREATE纖思有限公司】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

SENSE CREATE纖思有限公司─陳為平

「SPAUKEAU」榮獲2020年德國iF包裝設計飲品包裝類─iF設計獎

攜帶式飲品的設計都是以圓形為多，因此，在形狀上大致上都很相同，為了作出產品區隔，設計師量身打造常溫也好喝的台灣品味氣泡水。整體設計以曲線及圓形為主並導入人體工學，使手握住瓶身時，讓手掌的虎口可以貼合，不論男女皆可輕鬆拿取。弧線及幾何瓶身營造出現代感，塑造出具有漂亮比例的瓶圍，猶如一個仕女般的優雅姿態，表現出時尚又環保的設計。

一般飲品瓶身外包裝會膠黏或是經由特殊印刷，完成包裝的識別。SPARKEAU為避免瓶身黏貼標籤或是外包裝會出現殘膠，因此，使用環保無毒的熱縮膜來進行商標識別。使用及回收瓶身時，熱縮膜因二道的虛點線方便撕開，以便玻璃瓶回收再利用，其運送時所裝的紙箱一樣考量到環保性，在紙箱的上面層，設計易開性開口，拿取回收時，方便收送。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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