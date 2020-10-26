筑造現代感神龕 點亮居家信仰之光

【撰文編輯｜Christine 圖片來源｜宣棠室內設計 】

坐落住宅大樓，藏匿於平凡，本案精煉的線條層次與深淺有致的色彩學，在空間中，演譯清幽超脫的現代神龕美學。設計者巧妙引導各種光線，交織空間的光影變化，與區塊跳色、跳質的天花設計，豐富空間肌理。並且緊貼使用者的個性與需求，從概念延伸空間靈性，以建材的選用輔佐實際體驗，構築物我兩忘的禪意居家。

轉化信仰符號 改造神龕設計

為了打造業主偏好的極簡現代室內風格，設計者試圖以新穎的表現手法詮釋神龕設計，讓神龕擺脫傳統充滿高彩度塑膠製品的印象。於是以懸吊式層架與兩旁收納櫃取代傳統供桌，於上方埋有嵌燈代替傳統紅色神明燈，與排風設計引導線香的燻煙流動。為了降低神龕的突兀感，在同向立面，則從中國傳統色彩心理學的角度切入，使用分別象徵健康、學業、財富的黑、白與咖啡色，以心理暗示的手法為空間寫入無盡的祝福。由此，客廳正後方的莊嚴法相，與黑白兩色是生撫慰人心的秘境居家，精煉的線條層次、特殊材料的直觀印象，融合內外光影的明暗變化，演繹時刻都不同凡響的設計，與神龕共營內斂沈穩的禪意美學。

媒合材料 引導光線

公領域中使用了大量的薄板磁磚。霧面、單片面積大的薄板磁磚為公領域營造更簡約乾淨的視閾，其特性也為居家空間帶來冬暖夏涼的觸感。為了雕塑簡單卻不呆板的居家輪廓，設計者特以鋼刷木紋、鍍鈦金屬、反光材質妝點局部細節，部分櫃體的表面也以3M特殊貼膜取代烤漆，滿足整體視覺的感官享受，且兼具環保與永續概念。

客廳與書房中央，特殊的電視矮牆連貫四方跳色設計，以矮牆創造了多功能的書房空間。佐搭訂製、結合木作與鐵件的層櫃，整體在沉穩又富含現代詩意的意象中，構築彷彿能滌盪一切外在紛擾的堡壘居家。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》