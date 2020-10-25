2020 MUSE Design Award 室內設計類金獎！

【文字整輯 ｜ Timmy 圖片提供 | 亞維空間設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！

而今年的MUSE獎，儘管在2020這艱辛的一年，大家依然踴躍報名，為自己的設計作品增添風采。就在10月8日，MUSE公布了今年的得獎名單，其中台灣設計公司:亞維設計以設計作品 「紳士品味」，同時獲得了2020 MUSE設計獎室內設計的金獎與軟裝設計的銀獎，成為了今年設計比賽的最大贏家。而今天，就追隨著LMG團隊，一起欣賞亞維設計的得獎作品「紳士品味」，看看設計師如何將居住空間打造的如「紳士」般高貴莊嚴。

【 2020 MUSE 室內設計 金獎 】

獲獎者 : 亞維空間設計設計

設計師 : 簡瑋琪

獲獎作品 : 紳士品味

本案為業主作為日後身心休養的退休宅，對於住屋的要求為舒適放鬆的適壓感受。延山而蓋的獨棟別墅，在精心的空間動線、色澤材質、燈光照明、軟裝陳設與喜愛圖案的協調搭配下，堆疊出豐富且錯落有致的住宅樣貌，以法式鄉村風格為主軸，運用屋主喜歡的爵士藍，點綴各空間氣息，醞釀出獨有的生活情調。

沿山而居的獨棟別處，讓設計師在規劃時多方考量，由最基礎的基地條件開始著手，精心測量斜坡角度等環境條件因素，以達最全面安全配置。並施作水土保持工程、防水漆、防塵漆作為輔助，克服各項環境因素，讓此住宅置身在大自然中能有完善的配套裝置。此外考量到屋主希望日後將空間作為養老的宅邸，故設計師特意預留個空間寬闊通道，如衛浴空間加大、落地窗改變分格線等，表現出山景與室內融為一體的樣貌，讓戶外山景能盡收屋內。

以舒適的色調做為調配，讓空間展現通透清新的樣貌，同時在多處使用上 我們以屋主最喜愛的 優雅沈靜的爵士藍色調作為主色來做深淺搭配，讓一至四樓的牆面、公私領域空間 、軟裝陳設等、各空間端景到浴室空間，皆有深淺交錯的爵士藍色點綴，使屋主一回家就可以徜徉在自身最喜歡的空間色調之中調養身心，品味美好生活。

打造簡約法式風情，除了材料運用、色澤的配置之外，在動線疏理與對稱關係上也多方處理，藉由和諧的均衡對稱，運用櫃體、布藝、掛畫、軟裝，形塑和諧優雅的樣貌，讓空間中的每一個動線轉折都擁有獨特的端景配置。同時善用大面窗景，框下室外綠意景致，界定出專屬於別墅的唯美景致，打造出室內外情景呼應的樣貌。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》